Großer Schreck: Artistin stürzt aus 8 Metern Höhe

Unfall

+ © Uli Preuss (Symbol) © Uli Preuss (Symbol)

Beim Remscheider Weihnachtscircus auf dem Schützenplatz hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben.

Großer Schreck beim Remscheider Weihnachtscircus: Während der Abendvorstellung am Sonntag ist eine Artistin in der Manege aus acht Metern Höhe abgestürzt. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Ein Feuerwehrmann war zufällig unter den Zuschauern und leistete Erste Hilfe. Die Feuerwehr bietet Augenzeugen Gespräche mit ihrer Notfallseelsorge an. Diese ist erreichbar über die Leitstelle: (02191) 16 24 00. Ob die nächsten Circus-Vorstellungen stattfinden, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden. kaz/mw

Weitere Blaulicht-Meldungen lesen Sie hier.