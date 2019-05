Pkw gerät an Tankstelle in Brand

Lennep

+ © Ralf Kollmann © Ralf Kollmann

Ursache war laut Polizei war eine „heiß gelaufene Bremsscheibe“.

Gegen 17.15 Uhr am Donnerstag musste die Feuerwehr zu einer Tankstelle an der Ringstraße in Lennep ausrücken. Dort war ein Pkw in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte den Hyundai schnell löschen und damit ein gefährliches Übergreifen der Flammen auf die Tankstelle verhindern. Laut Polizei war eine „heiß gelaufene Bremsscheibe“ Ursache für das Feuer.

Verletzt wurde niemand. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

Weitere Blaulicht-Meldungen lesen Sie hier. gf