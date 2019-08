Großeinsatz der Feuerwehr bei Spedition Mäuler

Gefahrgut ausgetreten

+ © Roland Keusch Symbolbild. © Roland Keusch

Laut der Feuerwehr ist es zu einem Austritt von Gefahrgut gekommen.

Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde die Feuerwehr zur Spedition Mäuler in Remscheid-Süd gerufen. Mit einem Großaufgebot von über 100 Leuten war sie im Einsatz, inzwischen ist die Gefahr gebannt. In der Warn-App Nina berichtete die Feuerwehr Remscheid von einem Gefahrgutunfall. Die Chemikalie sei zwar giftig, soll jedoch nicht gefährlich für Anwohner sein, zitiert Radio RSG einen Feuerwehrsprecher. Jedoch könne es im Bereich Überfeld zu Geruchsbelästigungen kommen.

Die Feuerwehr Remscheid hatte zunächst vor Gesundheitsbeeinträchtigungen gewarnt und empfohlen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das wurde kurz darauf korrigiert. Die zwischenzeitlich gesperrten Straßen Auf dem Langefeld und Wüstenhagener Straße sind wieder freigegeben, die Straße Auf dem Knapp soll noch bis mindestens 20 Uhr gesperrt sein.

Weitere Informationen folgen.

