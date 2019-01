Fußgängerin bei Zusammenstoß verletzt

Blaulicht

+ © Carsten Rehder/dpa Symbolbild. © Carsten Rehder/dpa

Während der Unfallaufnahme musste die Freiheitstraße zeitweise gesperrt werden.

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Freiheitstraße (B229) in Remscheid zu einem Unfall, bei dem sich eine junge Frau verletzte. Die 18-Jährige überquerte gegen 15.40 Uhr die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 30-Jährigen, die in Richtung Amtsgericht unterwegs war. Die Fußgängerin zog sich dabei Verletzungen an einer Hand und einem Fuß zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. red

Weitere Blaulicht-Meldungen lesen Sie hier.