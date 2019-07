„Fridays for future“: 350 Schüler kommen zu Demo

Klimaschutz

+ © Doro Siewert Den Schülern ist die Zukunft der Erde wichtig. Mit ihrer Teilnahme wollen sie zeigen, dass jeder etwas an seinem Lebensstil ändern muss. © Doro Siewert

Teilnehmer stellen Forderungen an die Politik und wollen schnelle Beschlüsse sehen. Rat vertagt Entscheidung zum Klimanotstand.

Zwölf Punkte zum Klimaschutz stehen auf einem Forderungskatalog, den die Remscheider Schüler an die Lokalpolitik richten. Diesen haben sie am Freitag bei einer „Fridays for future“-Demonstration vor dem Rathaus vorgestellt, an der schätzungsweise 350 Jugendliche teilnahmen. Sie übergaben das Papier an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD).

