Junge Pfleger der Kriegsgräber erleben herzliches Remscheid

Freundschaftliche Erinnerungskultur

+ © Roland Keusch In einem Hinterhof des MyViertel: kleine Kennlernspiele mit den Teilnehmern des Workcamps am Samstagabend. © Roland Keusch

My-Viertel-Aktivisten luden Teilnehmer aus vier Ländern beim Internationalen Workcamp zum Grillabend in die Alte Bismarckstraße ein.

Was kann jemanden in der Blütezeit seines Lebens motivieren, statt ausgelassenem Feiern an einem Strand im Süden Grabsteine fremder Menschen zu säubern oder eine Gedenkfeier für Opfer eines Luftangriffs in einer unbekannten Stadt vorzubereiten? In erster Linie das Interesse an Geschichte. In zweiter Linie die Lust daran, junge Menschen aus anderen Nationen und ihre Kultur kennenzulernen und sich für den Frieden einzusetzen. Lesen Sie unseren ausführlichen Bericht darüber, wie der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge sich für das Zusammenbringen junger Menschen in Europa einsetzt.