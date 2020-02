Feuerwehr stopft Leck in einem Lkw-Tank mit  Holzpfosten

Einsatz

Die Feuerwehr eilte nach Vieringhausen.

Ein Leck in einem Lkw-Tank auf einem Betriebsgelände in Vieringhausen rief am Montag die Remscheider Feuerwehr auf den Plan.

Remscheid. Gegen 12 Uhr eilten zwölf Mitarbeiter in vier Fahrzeugen zu dem Lastwagen, aus dem Diesel auslief. Um weiteres Ausströmen zu verhindern, rammte die Berufsfeuerwehr einen Holzpflock in den 430-Liter-Tank, der somit abgedichtet wurde.

Den ausgetretenen Betriebsstoff hatten Mitarbeiter der Firma bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit Bindemittel abgestreut. Dieses ist nun ein Fall für den Sondermüll. In die Kanalisiation sei kein Diesel eingedrungen, hieß es kurz nach dem Einsatz in der Remscheider Leitstelle. zak

