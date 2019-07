Feuerwehr löscht Waldbrand in Lüttringhausen

Dörrenberg

Das Bodenfeuer hatte sich am Rande eines Feldes in Dörrenberg auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern ausgebreitet.

Gegen 13.30 Uhr am Sonntag ist es im Bereich Dörrenberg in Lüttringhausen zu einem Waldbrand gekommen. Das Bodenfeuer hatte sich laut Feuerwehr am Rande eines Feldes auf einer Fläche von ca. 200 Quadratmetern ausgebreitet. Durch die topographische Lage der Einsatzstelle war die Zufahrt für die Einsatzkräfte erschwert.

Mit Unterstützung mehrerer Anwohner konnte die Anfahrt für die Großfahrzeuge der Feuerwehr erheblich erleichtert werden. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere Tanklöschfahrzeuge eingesetzt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell eingedämmt und letztlich gegen 14.45 Uhr gelöscht werden.

Während der Löscharbeiten versorgten Anwohner die Einsatzkräfte mit weiteren Getränken. Die Brandstelle kontrollierte die Feuerwehr am Sonntag auch nach dem Löschen noch regelmäßig. gf

