Feuerwehr löscht Brand in Lagerhalle

+ © Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa © Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Während des Einsatzes musste ein Teil der Ringstraße in Lennep voll gesperrt werden.

Zu einer Lagerhalle eines Hydraulikbetriebs an der Ringstraße in Lennep musste die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen ausrücken. Eine Brandmeldeanlage hatte die Feuerwehr um 4.17 Uhr alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person im Betrieb.

Der Brandherd im Bereich einer Fräsmaschine wurde schnell gefunden und mit Einsatz von Sonderlöschmitteln wie Schaum und Pulver gelöscht. Da große Teile der Lagerhalle und der angrenzenden Fertigungshalle verraucht waren, wurden Überdruckbelüftungsgeräte zur Entrauchung und weitere Trupps unter Atemschutz zum Schaffen von Abluftöffnungen eingesetzt. Verletzt wurde niemand; die Brandursache ist noch unklar. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Ringstraße zwischen Talsperrenweg und Zeppelinstraße bis etwa 6.30 Uhr voll gesperrt.

Bereits gegen 2 Uhr in der Nacht auf Donnerstag war die Feuerwehr zu einem Hotel am Jägerwald ausgerückt. Auch dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund hierfür war angebranntes Kochgut. Der Einsatz war schnell beendet. gf

