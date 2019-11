Lennep

+ © Ralf Kollmann Die Matratze wurde ins Freie gebracht und gelöscht. © Ralf Kollmann

Weil in einer Wohnung in Lennep ein überhitzter Föhn eine Matratze in Brand gesetzt hatte, musste am am Montagmorgen gegen 9 Uhr die Feuerwehr ausrücken.

Die Matratze wurde schnell ins Freie gebracht und dort gelöscht. Die Bewohner der Wohnung hatten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. wey

