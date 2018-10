Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck

WUPPERTAL In der Nacht zu Donnerstag wurde eine Wuppertaler Seniorin Opfer von Betrügern.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche Die Polizei fragt nicht nach Vermögensverhältnissen und lässt sich keine Wertgegenstände aushändigen. Seien Sie skeptisch und bitten Sie Nachbarn, Angehörige oder Freunde in solchen Situationen um Hilfe. Scheuen Sie sich nicht, den Polizeinotruf 110 zu wählen, und um Hilfe zu bitten.

Die Männer riefen sie mehrfach auf ihrem Telefon an und gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus. Sie gaben an, dass die persönlichen Daten der älteren Dame in die Hände einer Diebesbande gelangt seien. Um sie vor weiterem Schaden zu schützen, wolle man sämtliche Wertgegenstände sicherstellen. Die 90-Jährige wurde angewiesen, die Gegenstände vor der Tür zur Abholung bereitzulegen. Neben Bargeld, Goldschmuck und Mobiltelefon stellte die ältere Dame auch einen Safeschlüssel zur Abholung vor ihre Tür. Die unbekannten Täter entwendeten sämtliche Gegenstände ungesehen.