Kriminalität

Wieder waren in Remscheid Einbrecher unterwegs.

An der Ibacher Mühle brachen am Samstag Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und raubten Schmuck.

An der Schwelmer Straße gelangten Straftäter in ein Büro und durchsuchten das Mobiliar. Noch ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. An der Straße Baisiepen wurde ein weiteres Büro zum Ziel von Einbrechern. Auch hier ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde. red