Einbrecher lassen Safe mitgehen

Kriminalität

Gleich drei Einbrüche beschäftigten die Polizei am Wochenende.

In Remscheid brachen Unbekannte am 6.10. die Eingangstür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Böckler-Straße auf. Sie durchsuchten die Schränke und entwendeten Schmuck.

Silberschmuck erbeuteten Einbrecher in der Zeit vom 6.10., 16 Uhr, bis 7.10., 0.30 Uhr, aus einem Einfamilienhaus an der Straße Langenhaus. Die Täter gelangten durch eine Terrassentür ins Haus.

Zwei Flachbildfernseher, ein Laptop und einen Safe stahlen Diebe aus einer Wohnung an der Lenneper Straße. Laut Polizei muss dies in der Zeit vom 5.10., 16 Uhr, bis 7.10., 20.20 Uhr, geschehen sein. red

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden.

