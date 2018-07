Kriminalität

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag zwischen 3 und 11.45 Uhr in eine Gaststätte an der Remscheider Straße eingebrochen.

Die Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in das Lokal. Dort stahlen sie Geld aus der Kasse und aus zwei aufgebrochenen Geldspielautomaten. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. red

