90 Jahre Großstadt

Heute vor 90 Jahren wurde Remscheid zur Großstadt. Erfahren Sie hier mehr über die kleinste Großstadt in NRW.

1 Am 10. Juli 1929 beschließt der Preußische Landtag in Berlin mit nur vier Stimmen Mehrheit die Eingemeindung von Lennep und Lüttringhausen in die Großstadt Remscheid. Geschichten von Abgeordneten, die auf der Toilette eingeschlossen werden, damit sie nicht dagegen stimmen können, werden später als frei erfunden bezeichnet. 2 74,52 Quadratkilometer ist Remscheid groß - annähernd 12 Mal kleiner als Berlin. 3 Remscheid liegt genauso hoch, wie das Jahr Tage hat: 365 Meter über Normal-Null. 4 Die Sichel auf dem Stadtwappen steht für die Eisenindustrie der Stadt, die seit dem Mittelalter besteht. 5 1971 lag die offizielle Einwohnerzahl bei 136 699. Nie lebten mehr Menschen in der Stadt. Heute gibt es rund 110 000 Remscheiderinnen und Remscheider. 6 30 Prozent der Fläche des Stadtgebietes sind mit Wald bedeckt.

7 Der Stadtteil Alt-Remscheid hat die meisten Einwohner, ist aber flächenmäßig kleiner als Lennep. 8 Alt-Remscheid war früher in die Stadtbezirke Innenstadt, Nord/Hasten und West eingeteilt. Dadurch gab es sechs anstelle der heutigen vier Stadtbezirke. 9 Der erste Wochenmarkt fand 1755 statt.

10 Der FC Remscheid (beziehungsweise der BV 08 Lüttringhausen und der BVL 08 Remscheid) hat fünf Jahre lang in der 2. Bundesliga gespielt.

