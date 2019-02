Diebstahl: Jugendlicher zückt Waffe

Hasten

+ © Rohland Weihrauch/dpa Die Polizei wurde zu einem Discounter in Hasten gerufen. © Rohland Weihrauch/dpa

Täter stahlen am Freitagabend Colaflaschen aus Discounter in Hasten. Mitarbeiter verfolgte sie. Zeugen geben Täterbeschreibung ab.

Bei einem räuberischen Diebstahl am Freitagabend in einem Discounter in Hasten hat ein Täter einen Schuss aus einer Waffe abgegeben. Wie die Polizei auf RGA-Nachfrage mitteilte, fielen zwei Jugendliche gegen 19.42 Uhr in der Filiale an der Hastener Straße/Ecke Ibrucher Straße auf, weil sie jeweils eine Flasche Cola einsteckten. Als ein Mitarbeiter sie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machte, flüchteten die beiden. Der Mitarbeiter verfolgte sie. Etwa 60 Meter weiter zog einer der Täter eine Waffe aus seiner Jacke und gab einen Schuss ab. Dabei handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusswaffe.

Verletzt wurde niemand. Das Duo entkam. Zeugen gaben eine Beschreibung der Täter ab. Derjenige, der die Waffe zückte, ist etwa 16 Jahre alt, 1,60 Meter groß und war zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet. Der zweite Täter ist etwa 14 Jahre alt, etwa 1,40 Meter groß, hat kurze, dunkle Haare und trug zur Tatzeit ein dunkles Oberteil mit der Aufschrift „Adidas“. Er soll eine kleine Sporttasche bei sich gehabt haben. mw

Hinweise an die Polizei: (02 02) 2 84-0.

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus Remscheid.