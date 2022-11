Deutsches Ultraschallmuseum in Radevormwald

Fotogalerie

1 von 10 Dr. Bernd Frentzel-Beyme und Dr. Christian Jakobeit im Ultraschallmuseum Radevormwald. © Michael Schütz 2 von 10 Ultraschallmuseum Radevormwald: Hier können Besucher live erleben, wie rasant sich die Ultraschall-Technik entwickelt. © Michael Schütz 3 von 10 Ultraschall-Geräte aus allen Epochen sind im Ultraschallmuseum Radevormwald zu sehen. © Michael Schütz 4 von 10 Ultraschallmuseum Radevormwald: Hier können Besucher live erleben, wie rasant sich die Ultraschall-Technik entwickelt. © Michael Schütz 5 von 10 Ultraschallmuseum Radevormwald: Hier können Besucher live erleben, wie rasant sich die Ultraschall-Technik entwickelt. © Michael Schütz 6 von 10 Ultraschall-Geräte aus allen Epochen sind im Ultraschallmuseum Radevormwald zu sehen. © Michael Schütz 7 von 10 Ultraschallmuseum Radevormwald: Hier können Besucher live erleben, wie rasant sich die Ultraschall-Technik entwickelt. © Michael Schütz 8 von 10 Ultraschall-Geräte aus allen Epochen sind im Ultraschallmuseum Radevormwald zu sehen. © Michael Schütz 9 von 10 Besucher des „Symposium Ultraschall: Gestern – Heute – Morgen“ schauten sich um Ultraschallmuseum Radevormwald um. © Michael Schütz

Ultraschall - in der Schwangerschaft nicht wegzudenken, für viele Diagnosen unerlässlich. Seit etwa 50 Jahren entwickelt sich die Technik rasant. Das Museum der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) in Radevormwald zeigt das.

Seit 30 Jahren gibt es das Museum - Dr. Christian Jakobeit und seine Mitstreiter stellten es nun beim Symposium „Ultraschall: Gestern – Heute – Morgen“ vor.

