Welches Unternehmen war hier?

Historisches Foto

Besonders schön ist auch das Rätselfoto in dieser Woche nicht.

Entstanden ist es aber an einem Ort, der jetzt vor einer gewerblichen Neuvermarktung steht. Welche Erinnerungen verbinden die RGA-Leser mit dem Areal?. Schicken Sie Ihre Antwort bis 3. Oktober per Mail oder Post, gerne verbunden mit Ihren persönlichen Erinnerungen an den abgebildeten Ort, an den Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. AWe

redaktion@rga-online.de

