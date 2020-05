Coronavirus: Weiterer Todesfall mit Covid-19-Erkrankung

+++Live-Blog+++

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu Entwicklungen rund um das Coronavirus in Remscheid: Dieser Live-Blog wird laufend aktualisiert..

Corona-Krise in Remscheid: Amtsgericht und Spielplätze öffnen wieder, das ambulante Fieberzentrum reduziert seine Öffnungszeiten.

Amtsgericht und Spielplätze öffnen wieder, das ambulante Fieberzentrum reduziert seine Öffnungszeiten. In Remscheid sind 15 Corona-Todesfälle bestätigt, 216 Infektionen gab es insgesamt bisher.

bestätigt, 216 Infektionen gab es insgesamt bisher. Die Situation in Remscheid im Überblick.

+++10.50 Uhr+++ Aktuelle Gesundheitslage in Remscheid

Remscheid. Am heutigen Tag gibt es bedauerlicherweise einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu vermelden: Eine 83-jährige Remscheiderin mit unterschiedlichen Grunderkrankungen und einer Coronavirus-Infektion ist verstorben, heißt es von der Stadt Remscheid.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 9 Remscheiderinnen und Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Bis heute gibt es insgesamt 216 positiv getestete Personen. Von ihnen sind 207 aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden: 192 gelten als genesen, 15 sind verstorben.

Die Krankenhäuser vermelden auch heute zehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden; zwei davon werden auf der Intensivstation behandelt. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Patienten aus Remscheid.

+++ 6. Mai, 7.15 Uhr+++ Pflegeheim-Besuche erlaubt

+++19.40 Uhr+++ Bisher nur wenige Verstöße gegen die Maskenpflicht

Remscheid. In Remscheid wurde bislang noch kein Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht verhängt. Das bestätigt Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann auf RGA-Anfrage. Bisher habe der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) nur „wenige Verstöße“ festgestellt. Und wenn, sei es bei einer Ermahnung geblieben.

+++13.54 Uhr+++ Corona: Zahl der Genesenen steigt



Remscheid. Das Corona-Infektionsgeschehen in Remscheid schwächt sich weiter ab: Das Gesundheitsamt meldet den dritten Tag in Folge 214 positiv auf Corona getestete Remscheider. Davon gelten aber nur noch acht als erkrankt. 192 gelten als genesen, 14 sind in Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Die Zahl der positiv Getesteten ist damit seit dem 26. April nur um vier Personen gestiegen, die Zahl der Genesenen im gleichen Zeitraum um 39. Die Krankenhäuser in der Stadt melden weiterhin zehn Infizierte in stationärer Behandlung, drei davon auf der Intensivstation. Darin enthalten sind aber auch Bürger anderer Städte, die in Remscheid behandelt werden.

+++12.16 Uhr+++ Psychologen beraten – Termin nötig

Die Psychologische Beratungsstelle der Stadt öffnet ab Donnerstag wieder schrittweise ihre Pforten im Gesundheitshaus. Weil das Beratungsteam ohnehin mit Terminvergabe arbeitet und der Zugang zur Beratungsstelle über eine Gegensprechanlage mit Türöffner geregelt ist, gibt es in der Dienststelle grundsätzlich keinen ungesteuerten Publikumsverkehr, sagt die Stadt. Das Covid-19-Ansteckungsrisiko werde zudem durch gezielte Wegeführung, reduzierte Terminvergabe, Minimierung von Personenkontakten und die üblichen Abstands- und Hygieneregelungen minimiert.

Wenn eine telefonische Beratung nicht sinnvoll ist, sind Terminvergaben für Beratungen in den Räumen der Beratungsstelle wieder telefonisch buchbar. Vorbeikommen darf allerdings nur, wer keine Erkältungssymptome zeigt. Im Gesundheitshaus gilt Maskenpflicht – auch für die Zeit der Beratung, sofern der nötige Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann. Hände waschen ist Pflicht. Kontakt: Tel. 16 36 60 (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr). Ab 14. Mai gibt es jeden Donnerstag zusätzlich eine offene Telefon-Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr.

+++5. Mai, 7 Uhr+++ Wirrwarr um Schulöffnung



NRW. Nach bisheriger Planung des NRW-Schulministeriums kehren zunächst frühestens an diesem Donnerstag die Viertklässler zurück in die Klassenräume. Das Vorhaben, ab dem 11. Mai wenigstens an einem Wochentag auch die Klassen 1 bis 3 in einem rollierenden System in den Präsenzunterricht zu holen, hatte Ministerpräsident Armin Laschet aber nur Stunden später öffentlich relativiert, das Ministerium musste eine Infomail an die Schulen korrigieren. Bildungsgewerkschaften und politische Opposition verlangen nun schnelle Klarheit.

+++13.38 Uhr+++Terminverschiebung bei der Regionalen Kulturpolitik

+ Remscheid-live unterstützt bei Ticketkauf © kaz (Screenshot) Remscheid. Der in Remscheid für den 19. Mai geplante Beratungstermin durch das Büro der Regionalen Kulturpolitik muss aufgrund der Corona-Schutzverordnung verschoben werden. Ein neuer Termin steht bisher noch nicht fest und wird, sobald wie möglich, bekannt gegeben. Die Regionale Kulturpolitik ist ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Auf den Internetseiten der Regionalen Kulturpolitik finden Interessierte Informationen zu Fördermöglichkeiten durch das Land NRW, aber auch wertvolle Hinweise auf Hilfsprogramme und -angebote für Kunstschaffende in Zeiten der Corona-Krise.

+++12.51 Uhr+++ Remscheid-live unterstützt bei Ticketkauf

Im Zuge der Corona-Pandemie müssen auch Museen, Tierparks oder Theater bei einer möglichen Öffnung die notwendigen und vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen gegen das Virus einhalten. Das Online-Veranstaltungsportal Remscheid-live hat deshalb einige Systemänderungen umgesetzt, um die Veranstalter dabei zu unterstützen. Mithilfe des Ticketvorverkaufs könne die Besucheranzahl im Vorhinein begrenzt werden. So würden am Veranstaltungstag Warteschlangen vermieden.

Remscheid: Online-Veranstaltungsportal bietet Unterstützung an

Zudem könnten nun auch Tickets mit festgelegten Zeitfenstern verkauft werden. Etwa bei Museen können so die Ankunftszeit und auch die Länge der Aufenthaltszeit festgelegt werden. Zudem könnte durch den Online-Verkauf auch die Zahlung kontaktlos ablaufen und damit auch der Einlass, erklärt Geschäftsführer Marcel Sebastian. Die ausgedruckten Tickets könnten durch Sichtkontrolle oder Scanner kontrolliert werden.

www.remscheid-live.de

+++10.40 Uhr+++ Ab 6. Mai: Termine im Ämterhaus für dringende Angelegenheiten

Remscheid. Ab Mittwoch, 6. Mai, soll der Bürgerservice im Ämterhaus wieder einzelne Dienstleistungen anbieten, teilt die Stadt Remscheid mit. Dafür sei eine Terminvereinbarung erforderlich: Wer ein dringendes Anliegen hat, kann einen Termin per E-Mail an meldebehoerde@remscheid.de beantragen – verbunden mit einer ausführlichen Begründung über die Dringlichkeit. Außerdem sollen Belege, die diese Dringlichkeit stützen, mitgeschickt werden. Die Mitarbeiter des Bürgerservices entscheiden dann über die Vergabe der Termine. Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleibt das Dienstleistungszentrum jedoch weiterhin geschlossen. Die Online-Terminbuchung ist ebenfalls weiterhin nicht möglich.

Im Hinblick auf die stattfindende Kommunalwahl am 13. September sollen im Meldewesen vorrangig Umzüge innerhalb Remscheids, Zuzüge nach Remscheid und Ausweisdokumente für nachweislich stattfindende und dringende Reisen bearbeitet werden. Keine Termine gibt es demnach für die Verlängerung von Ausweisdokumenten, die noch Gültigkeit besitzen oder gerade erst abgelaufen sind. Außerdem werden bis auf Weiteres alle Zulassungsvorgänge, die nicht persönlich vorgenommen werden müssen, über Zulassungsdienste und Autohäuser abgewickelt.

+++10.30 Uhr+++ Corona: Zahlen bleiben gleich

Remscheid. Auch am Montag hat sich an der aktuellen Gesundheitslage in Remscheid nichts geändert. Genauso wie am Sonntag sind laut Gesundheitsamt weiterhin 12 Remscheider an Covid-19 erkrankt. Sie befinden sich in angeordneter Quarantäne. Bislang gibt es insgesamt 214 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. Von ihnen sind 202 Personen aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden: 188 Remscheiderinnen und Remscheider gelten als genesen, 14 sind bislang im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Krankenhäuser vermeldeten auch am Montag zehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden, drei davon sind auf der Intensivstation. Weitere Verdachtsfälle befinden sich in stationärer Behandlung. Das ambulante Fieberzentrum verringert zudem ab morgen seine Öffnungszeiten und trägt damit dem reduzierten Patientenaufkommen der vergangenen Tage Rechnung. Ab Mittwoch, 6. Mai, ist es montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr erreichbar.

+++ 4. Mai, 7.15 Uhr+++ Urlaub vor der eigenen Haustür

+++19.12 Uhr+++Amtsgericht und Spielplätze öffnen wieder+++

Die nächsten Schritte zurück zur Normalität: Ab Donnerstag, 7. Mai, öffnet die Stadt Remscheid wieder ihre Spielplätze im gesamten Stadtgebiet. „Eltern sind dazu aufgefordert, die nötigen Abstands-, Hygiene- und Verhaltensregelungen einzuhalten“, heißt es in einer Mitteilung. „Ich freue ich heute insbesondere für die Kinder“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Ihnen werde ein stückweit Normalität zurückgegeben. Die Eltern ruft der OB auf, ein Vorbild für die Kinder zu sein.

Bereits am Montag kehrt das Amtsgericht Remscheid zum Regelbetrieb zurück. Besucher hätten aber eine Maske zu tragen und Abstand zu halten, heißt es. Zudem sollten Anträge, zum Beispiel in Grundbuch- und Beratungshilfesachen oder auf Zeugenentschädigung, nur schriftlich erfolgen. Die Sitzungen werden entzerrt, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Gebäude aufhalten.

Derweil reduziert das ambulante Fieberzentrum wegen des gesunkenen Patientenaufkommens seine Öffnungszeiten. In dem Zentrum, derzeit untergebracht in einem Medimobil am Sana-Klinikum, werden Verdachtsfälle nun montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr untersucht. wey

+++14.03 Uhr+++Kulturrat bietet Corona-Kultur-Sprechstunde+++

Kein Kabarett im Rotationstheater, keine Lesung im Haus Eifgen, keine Ausstellung in der Ins Blaue Art Gallery: Die freien Künstler leiden besonders unter der Corona-Krise. Und das seit Mitte März, als das gesellschaftliche Leben runtergefahren wurden. Angeregt vom Zusammenschluss „Regionale Kulturpolitik Bergisches Land“ will der Kulturrat NRW der Szene helfen: In einem Pilotprojekt bietet dieser bis 20. Mai individuelle Telefonberatungen für freischaffende Künstler an. Darauf weist Meike Utke von der Regionalen Kulturpolitik Bergisches Land hin. Diese ist zuständig für Remscheid, Solingen, Wuppertal, den Kreis Mettmann, den Oberbergischen und den Rheinisch-Bergischen Kreis. Am Telefon erhalten Schauspieler, Sänger, Bildhauer & Co. Tipps, wie sie an finanzielle Soforthilfen gelangen können. Zudem bietet das Kulturrat-Team eine Corona-Krisenberatung zur Vorsorge von negativen Konsequenzen an – zum Beispiel durch Projektförderungen oder Fundraising. Kontakt und Sprechzeiten gibt es im Internet. -mw-

www.kulturrat-nrw.de/corona-sprechstunde

+++3. Mai 2020, 11.44 Uhr+++Aktuell sind 12 Remscheider an Covid-19 erkrankt+++



Laut Gesundheitsamt sind aktuell 12 Remscheider an Covid-19 erkrankt und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Bis heute gibt es insgesamt 214 positiv getestete Remscheider. Von denen sind 202 Patienten aus der Quarantäne ausgeschieden. 188 Remscheider gelten als genesen, 14 sind verstorben.

Die Krankenhäuser vermelden zehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Drei Personen davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider.

+++17.25 Uhr+++Remscheider Spielplätze öffnen am 7. Mai+++

Die Nutzung von Spielplätzen ist ab diesem Donnerstag, 7. Mai, wieder zulässig. Remscheid öffnet seine Spielplätze stadtgebietsweit ab diesem Tag. Dies ergibt sich aus der neuen Coronaschutzverordnung, die ab dem 4. Mai gültig wird. Eltern sind dazu aufgefordert, die nötigen Abstands-, Hygiene- und Verhaltensregelungen einzuhalten. Für Kinder ist der nötige Abstand von 1,5 Meter kaum einhaltbar. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hierzu: „Ich freue mich heute insbesondere für die Kinder. Ihnen wird ein stückweit Normalität zurückgegeben. Endlich dürfen sie wieder mit Freundinnen und Freunden spielen und sich im Freien gemeinsam austoben. An die Eltern richte ich die herzliche und dringende Bitte: Achten Sie weiter auf sich und Ihre Familie. Halten Sie als Erwachsene unbedingt weiter Abstand zueinander. Und seien Sie weiter Vorbild für Ihre Kinder, auch wenn diese beim Spiel nicht durchweg auf Distanz gehen können“.

+++17.15 Uhr+++ Ambulantes Fieberzentrum verringert Öffnungszeit ab 6. Mai+++

Das am 30. März in Betrieb genommene Ambulante Fieberzentrum am Standort Sana-Klinikum verringert seine Öffnungszeiten und trägt damit dem reduzierten Patientenaufkommen der letzten Tage Rechnung. Ab dem 6. Mai ist es montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr erreichbar.

+++2. Mai, 16.30 Uhr+++200 Remscheider genesen+++



Remscheid. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell weiter 214 positiv getestete Remscheider. 200 aller positiv getesteten Patienten gelten als genesen, vierzehn sind verstorben. Die bereinigte Zahl der bekannten Verdachtsfälle (derzeit angeordnete Quarantänen) liegt bei 119 Personen. Die Krankenhäuser vermelden zehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Drei davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider.

+++16.29 Uhr+++Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf den Remscheider Arbeitsmarkt+++

Remscheid. Die Zahl der Arbeitslosen ist im April in Remscheid deutlich gestiegen. Zudem nahm die Kurzarbeit dramatisch zu. Damit erreichen die ersten Ausläufer der Corona-Krise den Arbeitsmarkt. Nach einer vorläufigen Auswertung zum 26. April haben 1050 Remscheider Firmen für rund 18.000 Mitarbeiter Kurzarbeit angezeigt. Das entspricht 37 Prozent der Betriebe und knapp 40 Prozent der Arbeitnehmer.

Remscheid: 191 aller positiv getesteten Patienten gelten als genesen

+++15.20 Uhr+++213 Remscheider positiv getestet+++



Remscheid. Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell weiter 213 positiv getestete Remscheider. 191 aller positiv getesteten Patienten gelten als genesen, vierzehn sind verstorben. Die bereinigte Zahl der bekannten Verdachtsfälle (derzeit angeordnete Quarantänen) liegt bei 217 Personen. Die Krankenhäuser vermelden elf positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Drei davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider.

+++15.15 Uhr+++Neue Vorgaben bei Bestattungen und Totengebeten+++

Ab dem 1. Mai sind nach der Coronaschutzverordnung Versammlungen zur Religionsausübung unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt. "Nach einem gemeinsamen Gespräch zwischen Stadt, Vertretern der Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt es jetzt die neu zu beachtenden Eckpunkte für Bestattungen und Totengebete", teilte die Stadt Remscheid am Donnerstag mit.

Trauerhallen beziehungsweise Friedhofskapellen dürfen demnach wieder öffnen. Wie viele Personen sich bei einer Bestattung in der Halle aufhalten dürfen, sei abhängig von der örtlichen Situation. Die konkrete Teilnehmerzahl lege der jeweilige Friedhofsträger für sein Gebäude unter Beachtung des 1,5 Meter-Abstands selbst fest. Die Innerhalb der Trauerhallen sind bis zum Erreichen des Sitzplatzes Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen.

Remscheid: Gebetsbücher stehen aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung

Gebetsbücher stehen aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung. Auf Gesang soll verzichtet werden. Drinnen wie draußen dürfen maximal 25 Personen an der Bestattung teilnehmen. Immer ist für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln zu sorgen. Sollte im Einzelfall eine größere Trauergemeinde erforderlich sein, muss das der Friedhofsträger im Vorab genehmigen.

Gäste einer Trauerfeier müssen außerdem in eine Teilnehmerliste eingetragen werden, die von der Friedhofsverwaltung vier Wochen aufbewahrt wird, um im Falle der Neuinfizierung eines Gastes, nachvollziehen zu können, welche Personen sich möglicherweise auf der Trauerfeier angesteckt haben.

Totengebete der muslimischen Gemeinden sind bei der Ordnungsbehörde im Vorab per E-Mail unter ordnungsamt@remscheid.de anzumelden. Die Gemeinde ist für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln verantwortlich.

+++13.10 Uhr+++ Remscheid bereitet die Wiederöffnung des Ämterhauses vor



Die Stadtverwaltung bereitet die Wiederöffnung des Ämterhauses vor. Ab Mittwoch nächster Woche soll es den Bürgern wieder möglich sein, persönlich bei den Behörden zu erscheinen. Das hat der Verwaltungsvorstand um Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) soeben beschlossen. Voraussetzung für das persönliche Erscheinen zum Beispiel im Bürgeramt zur An- und Abmeldung des Wohnsitzes soll eine telefonische Terminabsprache sein. Darüber hinaus sollen die geltenden Hygienevorschriften umgesetzt und zum Beispiel ein Spuckschutz für die städtischen Mitarbeiter installiert werden. Auch der politische Betrieb soll Anfang Mai seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Ratsfraktionen verlegen ihre Sitzungen dazu ins Teo Otto Theater. Der Theatersaal bietet ausreichend Platz, um den erforderlichen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Zunächst kommt dort am 7. Mai der Haupt- und Finanzausschuss des Rates zusammen. Zuschauer, die der öffentlichen Sitzung beiwohnen möchten, können in der Loge Platz nehmen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Durchführung der Kommunalwahl am 13. September. Sie soll trotz Corona-Krise stattfinden. Unter welchen Bedingungen ist allerdings noch völlig unklar. ric

+++30. April, 7 Uhr+++ Diskussion um Öffnung von Schulen und Kitas

+++11.30 Uhr+++ Abstand halten, Grüße mit dem RGA senden

Remscheid. Sie vermissen die Nähe zu Ihren Lieben und möchten ihnen eine Freude machen? Eine Grußanzeige im RGA ist da eine schöne Möglichkeit. Als Inhaber der RGA-Karte, der Kundenkarte für Abonnenten, die den Remscheider General-Anzeiger täglich als gedruckte Ausgabe oder digital beziehen, schenken wir Ihnen eine Grußanzeige.

Als Überraschung und zur Freude für die Menschen, die Sie derzeit nicht persönlich treffen können: Eltern, Tante, Onkel, Oma und Opa, Freunde, Vereins- und Arbeitskollegen. Oder Ihre Kinder grüßen ihre Schulfreunde oder ihre Sportmannschaft. Ihre Grußanzeige erscheint am Donnerstag, 7. Mai, im Remscheider General-Anzeiger. Ihre persönliche Anzeige mit oder ohne Foto können Sie bis Dienstag, 5. Mai, 12 Uhr aufgeben – unter Tel. (0 21 91) 909-123, online oder per E-Mail: service-center@rga-online.de.

+++ 10.43 Uhr+++ 213 positiv getestete Remscheider

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 213 positiv getestete Remscheider. 186 aller positiv getesteten Patienten gelten als genesen, 14 sind verstorben. Die bereinigte Zahl der bekannten Verdachtsfälle (derzeit angeordnete Quarantänen) liegt bei 248 Personen.

Die Krankenhäuser vermelden dreizehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Drei davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider.

+++ 9.50 Uhr+++ Friseure öffnen ab Montag wieder – Termine begehrt

Ab dem 4. Mai öffnen – nach wochenlanger Zwangspause und unter hohen Auflagen – die Friseursalons wieder. Nicht nur zur Freude von Friseurmeisterin Linden und ihrer Kollegen. Auch viele Remscheiderinnen und Remscheider können es offensichtlich kaum erwarten: Die Termine sind begehrt. Aber beim Ablauf wird einiges anders sein, als zuvor.

+++29. April, 7 Uhr+++ Was die Maskenpflicht für den Straßenverkehr bedeutet

+++19 Uhr+++ So gehen Kirchengemeinden mit den Lockerungen um

Gottesdienste sind ab dem 1. Mai wieder erlaubt. Allerdings „unter den von den Kirchen und Religionsgemeinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln“, wie es in der Verordnung des Landes heißt. Während der Evangelische Kirchenkreis Lennep zurückhalten reagiert, bereiten die katholischen Gemeinden ihre ersten Gottesdienste nach neuem Konzept vor. Wie soll das genau aussehen? Wir haben uns umgehört.

+++16.09 Uhr+++ OB Mast-Weisz tritt beim Thema Lockerungen auf die Bremse

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) tritt auf die Corona-Ausstiegsbremse. Er folge „der berechtigten Mahnung der Kanzlerin, mit weiteren Lockerungen Zurückhaltung zu üben“, schreibt der Verwaltungschef in einem Brief an CDU-Ratsfraktionschef Jens Nettekoven: „Ich kann nicht jeden Schnellschuss des Landes nachvollziehen.“

Remscheid: Mast-Weisz erteilt Kommission eine Absage

Einer Kommission, die den Ausstieg aus den Einschränkungen des öffentlichen Lebens koordinieren soll, erteilt Mast-Weisz zugleich eine Absage. CDU-Ratsfrau und Oberbürgermeisterkandidatin Alexa Bell hatte die Kommission gefordert, um „den Krisenstab nicht zu überfordern“.

Mast-Weisz zählt eigenes Verwaltungshandeln auf - von der Genehmigung und Unterstützung des Autokinos bis zur Abarbeitung von Bauanträgen. „Du siehst, wir arbeiten nicht nur im Rahmen der Krise, sondern auch daran, die Frage zu beantworten, wie es danach weitergeht“, schreibt er. Zuständig für die politische Begleitung sei aber keine Kommission, sondern die Fachausschüsse und der Rat. „Dafür sind sie gewählt worden.“ ric

+++11.50 Uhr+++ Zwei weitere Remscheider an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben

In Remscheid ist ein 80-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau, beide mit multiplen Grunderkrankungen, an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell weiterhin 210 positiv getestete Remscheider. 168 aller positiv getesteten Remscheider gelten als genesen, vierzehn sind verstorben. Die bereinigte Zahl der bekannten Verdachtsfälle (derzeit angeordnete Quarantänen) liegt bei 310 Personen. Die Krankenhäuser vermelden derzeit vierzehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Vier Personen davon liegen auf der Intensivstation. Außerdem befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider.

Remscheid: Coronavirus: Kita- und OGS-Beiträge werden ausgesetzt

+++11 Uhr+++ Beiträge für Kita und Offene Ganztagsschule werden ausgesetzt



Remscheid. Zur Entlastung von Eltern in der Corona-Krise werden die Beiträge für die Kindertagesbetreuung und Offene Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen auch für Mai ausgesetzt.

Das Land und die Kommunen verzichteten wie bereits im April auch im Monat Mai erneut landesweit auf die Erhebung der entsprechenden Elternbeiträge, gab die Landesregierung bekannt. Damit müssten die Eltern, unabhängig von der Wahrnehmung eines Betreuungsangebots, auch für den Mai keine Elternbeiträge aufbringen.

„Wir haben die Notbetreuung ausgeweitet und seit dem heutigen Tag auch für die Kinder von erwerbstätigen Alleinerziehenden erweitert", erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) in einer Mitteilung. Dennoch stehe das Angebot der Kindertagesbetreuung und Offenen Ganztagsschule dem Großteil der Familien nicht zur Verfügung. Darum würden die Familien noch einen weiteren Monat von den Beiträgen entlastet. „Gleichzeitig arbeiten wir an Konzepten, wie wir die Bildungsangebote für unsere Kinder in vielen kleinen Schritten wieder öffnen können", betonte der stellvertretende Ministerpräsident.

+++28. April, 7 Uhr+++ Haarewaschen wird zur Pflicht

