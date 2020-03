Coronavirus: Schulen in NRW werden geschlossen

+++Live-Blog+++

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu Entwicklungen rund um das Coronavirus in Remscheid: Dieser Live-Blog wird laufend aktualisiert.

+++16.40 Uhr+++Schloss Burg schließt die Tore+++

Das noch am Freitag angelaufene Mittelalterliche Gaukler und Food Festival werde mit sofortiger Wirkung gestrichen, heißt es auf der Facebook-Seite der Burg. In einer Pressemitteilung schreibt die Stadt: "Diese ordnungsbehördliche Anordnung der Stadt Solingen hat der Rechtsdezernent der Stadt Solingen, Jan Welzel, dem Geschäftsführer und Veranstalter des Marktes, Gregor Ahlmann, heute nachmittag telefonisch mitgeteilt." Hintergrund sei ist die Neubewertung öffentlicher Veranstaltungen auf der Grundlage einer Pressekonferenz von Ministerpräsident Armin Laschet in Düsseldorf am Freitag.

+++13. März, 15.10 Uhr+++Schulen in NRW werden geschlossen+++

Nun hat auch die Stadt Remscheid eine Mitteilung zur Schließung aller Schulen und Kindertagesstätten ab kommenden Mittwoch, 18. März, veröffentlicht: Demnach erlischt ab Montag, 16. März, die Schulpflicht.

Die Stadt Remscheid will im Verlauf des Tages weitere Informationen zu einemumfassenden Maßnahmenpaket bekannt geben. Das sei geeignet, eine deutliche Verlangsamung der Virusausbreitung zu erzeugen und das Ansteckungsrisiko mit dem neuen Coronavirus einzudämmen. An erster Stelle stünden dabei der Schutz der Menschen und die Aufrechterhaltung der systemrelevanten Infrastruktur.

Ministerpräsident Laschet: NRW steht vor größter Bewährungsprobe

Nordrhein-Westfalen steht wegen der Ausbreitung des Coronavirus nach Worten von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wahrscheinlich "vor der größten Bewährungsprobe" in der Landesgeschichte. "Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird", sagte Laschet am Freitag in Düsseldorf.

Nach Einschätzungen von Experten werde sich in den kommenden ein bis zwei Jahren "eine große Zahl der Bevölkerung" in NRW mit dem Coronavirus infizieren - "und das in mehreren Wellen", sagte Laschet. Bei den meisten Infizierten sei der Krankheitsverlauf nicht bedrohlich, aber es sei trotzdem mit einer sehr hohen Zahl von schweren Verläufen zu rechnen. Daher müssen jetzt die "Schwächsten in unserer Gesellschaft" geschützt werden.

+++13. März, 13.25 Uhr+++

Auch in Nordrhein-Westfalen schließen wegen des Coronavirus in der kommenden Woche alle Schulen bis zu den Osterferien. Das hat das Kabinett am Freitag entschieden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus der Landesregierung erfuhr. Der genaue Schließungstag war zunächst noch offen - die "Rheinische Post" berichtete, dass die Schulen spätestens am Mittwoch dichtgemacht sollen.

Nordrhein-Westfalen ist - nach Bayern, dem Saarland, Berlin, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein - das siebte Land, das flächendeckende Schulschließungen plant. In Mecklenburg-Vorpommern bleiben Schulen und Kitas nur in Rostock und - wegen der vielen Pendler dort - im Landkreis Ludwigslust-Parchim geschlossen.

In NRW, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands, gibt es rund 5500 Schulen mit insgesamt etwa 2,5 Millionen Schülern. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf mehrere Quellen in der Landesregierung berichtete, soll bereits am Montag und Dienstag keine Schulpflicht mehr gelten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will um 14.30 Uhr die Details der Regelung vorstellen.

Die zweiwöchigen Osterferien in NRW beginnen am 6. April. Damit würden die Schulen etwa fünf Wochen geschlossen bleiben. Offen blieb zunächst die Betreuungsfrage für die Schülerinnen und Schüler. NRW ist mit rund 1260 bestätigten Erkrankungen (Stand Freitag morgen) das am stärksten vom Coronavirus betroffene Bundesland.

Die Stadt Remscheid hat alle Veranstaltungen in städtischen Kultureinrichtungen abgesagt. Auch auf den lokalen Sport hat die Ausbreitung des Coronavirus zu massiven Auswirkungen.

Am Freitag (13. März) ist bereits die Hilda-Heinemann-Schule vorsorglich geschlossen worden.

