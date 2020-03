Coronavirus: Mann aus Wermelskirchen positiv getestet

Sars-CoV-2

Der Mann, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss nun 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben.

Der Mann kam aus einem der Risikogebiete, hatte danach aber keinen Kontakt zu weiteren Personen.

Wermelskirchen. Am Freitagabend wurde der vierte bestätigte Corona-Fall im Rheinisch-Bergischen Kreis bekannt. Es handelt sich dabei um einen 65-jährigen Mann aus Wermelskirchen. Der Mann kam am Abend des 4. März von einem Auslandsaufenthalt in einem der Risikogebiete zurück. Er ist aufgrund von Erkältungssymptomen seitdem zu Hause geblieben.

Aufgrund von Hinweisen aus dem Ausland wurde am Freitag ein Abstrich veranlasst. Das Abstrichergebnis mit der positiven Befundermittlung ging bereits am späten Freitagabend ein. Außer der beschwerdefreien Ehefrau des Betroffenen sind aktuell keine weiteren direkten Kontaktpersonen im Umfeld von Wermelskirchen bekannt.

Die bereits begonnene häusliche Quarantäne wird nunmehr für weitere 14 Tage fortgesetzt. Dem Mann geht es den Umständen entsprechend gut. red

