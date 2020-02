Coronavirus: Erster Verdachtsfall in Remscheid

Frau war in Heinsberg

Remscheid. In Remscheid gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion: Wie die Stadt Remscheid am Samstagabend mitteilt, hat das Gesundheitsamt bei einer Remscheiderin Symptome festgestellt, die auf eine Infektion hindeuten können. Zur Zeit werden sie und ihr Lebensgefährte, der keine Symptome aufweist, im Remscheider Sana-Klinikum auf das Virus getestet. Mit dem Ergebnis ist laut der Stadt am kommenden Dienstag (03.03.) zu rechnen. Bis dahin müssen beide zu Hause in Quarantäne bleiben, um den Kontakt zu anderen Personen auszuschließen.

Stadt Remscheid: Infektion mit Coronavirus bei Frau fragwürdig

Die Frau hatte am vergangenen Rosenmontag gemeinsam mit ihrem Freund eine Karnevalsparty in Gangelt im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg besucht. Aus dem gleichen Ort stammt das Ehepaar, das am Coronavirus erkrankt ist und einige Tage zuvor ebenfalls an einer Karnevalssitzung teilgenommen hatte. Gast im Festzelt war allerdings nur der Lebensgefährte der Remscheiderin.

Ob es sich bei der aktuellen Symptomatik der Frau tatsächlich um Auswirkungen einer Infektion mit dem Coronavirus handelt, sei fragwürdig, heißt es von der Stadt Remscheid, "weil die junge Frau bereits zuvor an einer ärztlich diagnostizierten Grippe erkrankt war". Sie sei deswegen bereits vor den Karnevalstagen krankgeschrieben worden. Die Krankmeldung dauere bis auf weiteres an.

Coronavirus: Mann der erkrankten Remscheiderin zeigt keine Symptome

Der Lebensgefährte der erkrankten Frau zeige keine Symptome einer Infektion. Außerdem habe er auch keinen Kontakt zu der Personengruppe gehabt, die im Nachgang an die Karnevalsveranstaltung in Gangelt positiv auf das Virus getestet worden war. Demnach ist er nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts nicht begründet verdächtig, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. In seinem Fall mache die Nähe zu seiner Freundin die Testung und den isolierten Aufenthalt in der gemeinsamen Wohnung erforderlich, heißt es von der Stadt. red

