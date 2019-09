Clankriminalität ist in Remscheid kein Problem

Kontrollaktionen

+ © Peter Steffen, dpa Die Behörden kontrollierten Shisha-Bars. F © Peter Steffen, dpa

Kriminalität, die von ethnisch abgeschlossenen Großfamilien ausgeht, ist in Remscheid kein Problem.

Das teilte Ordnungsamtschef Jürgen Beckmann dem Ausschuss für Bürger, Umwelt, Klimaschutz und Ordnung mit. Die Polizei habe keine Erkenntnisse über Clankriminalität in Remscheid, das bergische Städtedreieck sei nur gering betroffen. Clans siedelten sich gern dort an, wo sie günstige Bedingungen vorfänden, um ihre Geschäfte auszuüben.

Seit März habe es wiederholt Kontrollaktionen von Polizei und Ordnungsbehörde gegeben, sagte Beckmann, die letzte am 6. September. Bei den fünf kontrollierten Shisha-Bars, drei Erotikbetrieben und vier Wettbüros in Remscheid sei in puncto Clankriminalität nichts aufgefallen. mw