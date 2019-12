Busbrand in Remscheid: Fahrer meldete ein Problem

Ursache wird gesucht

Nach dem Feuer holen die Stadtwerke alle Busse gleichen Baujahres auf die Hebebühne.

Von Axel Richter

Kurz vor Ausbruch des Feuers hatte der Fahrer des am Samstag ausgebrannten Stadtwerke-Busses seiner Leitstelle ein Problem gemeldet. Die Verkehrsbetriebe lassen jetzt alle Busse gleichen Typs und Baujahres auf Fehler untersuchen. Ein technischer Defekt gilt als Ursache für das Feuer, das am Samstagmorgen den mit drei Fahrgästen besetzten Bus auf der Reinshagener Straße in Flammen aufgehen ließ. Doch noch ist die genaue Ursache nicht gefunden.

