Buderus-Lokalrunde in Remscheid: Hier spielt die Musik

+ © Roland Keusch Auch Kirstin New von der Band Kiesberch ist bei der Lokalrunde dabei. © Roland Keusch

Von Afrika bis Spanien: 15 Lokale in der Innenstadt beteiligen sich an der langen Nacht zur Buderus-Lokalrunde in der Remscheider City am Samstag, 28. September.

Von Kneipe zu Kneipe ziehen und einen Abend Livemusik zum Nulltarif genießen. Die 14. Buderus-Lokalrunde macht es möglich. Quer durch die Innenstadt werden am Samstag, 28. September (Beginn: 20 Uhr), die kleinen Läden musikalisch brummen. Von West nach Ost, vom Café König bis zum Remscheider Bräu wird den Besuchern Vielfalt geboten.

Hier gibt es einen Überblick über alle Lokale und Konzerte.