„British Stoves“: Landhaus-Einrichter bietet Whiskytasting am Kamin

Gemütliche Veranstaltung geplant

+ © Michael Schütz (mis) Knisternder Kaminabend am 8. Dezember bei „British Stoves“ in Büchel: Whisky-Experte Mike Müller (li.) und Hausherr Stephan Kohn. Foto: Michael Schütz © Michael Schütz (mis)

„British Stoves“ in Büchel bietet in seinen vier Ausstellungsräumen einen gemütlichen Abend mit Musik, Lesung, Whiskytasting und Fingerfood.

Einen Abend im Advent vor einem Kaminfeuer entschleunigen. In Büchel 1 b kreieren Gabriele Hartmann und Stephan Kohn am 8. Dezember erstmals ihre ganz besondere Chill-Out-Zone. Lesung, Musik, Whisky und Fingerfood präsentiert das Unternehmer-Ehepaar in seinem fein herausgeputzten Hastener Eigenheim, an dessen Eingang ein Schild die Richtung weist: „British Stoves“ verkauft Mobiliar im klassischen englischen Landhausstil und nostalgische 1-a-Herde. Vier Showrooms haben die Besitzer für die Präsentation liebevoll eingerichtet.

BRITISH STOVES KAMINABEND Maximal 20 Teilnehmer erlaubt der Veranstaltungsabend „4 Rooms, 4 Whiskys“ am Sonntag, 8. Dezember (18 Uhr), in Büchel 1 b. Der Preis für Essen, Musik, Lesung und Whiskytasting beträgt 69 Euro pro Person. Ein paar Plätze sind noch frei. ANMELDUNG Telefonisch unter Tel. (02191) 8 08 13 (British Stoves) oder 0178 / 2 18 77 55 (Müller). www.british-stoves.de Auf alle vier Räume verteilen sich die maximal 20 Gäste, die bei „4 Rooms, 4 Whiskys“ teilnehmen können und rotierend in vier kleinen Gruppen schottische Spezialitäten von Whiskyexperte Mike Müller präsentiert bekommen, Kriminalgeschichten von Autor Hagen Thiele, dazu Gitarrenmusik von Anja Franz. Britische Häppchen wie Roastbeef-Röllchen, Spargel in Bacon, Scones-Gebäck, Birnen-Chutney serviert der Hausherr.

Hätten Sie gedacht, dass die ungewöhnliche Geschichte dieses Hauses und der Firma „British Stoves“ auf einen Lieferfehler zurückgeht? Mit einem schweren Teil aus Großbritannien fing alles an...