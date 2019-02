Brand im Alloheim: Verletzter Patient gestorben

Pflegeresidenz an der Burger Straße

In der Pflegeeinrichtung Alloheim an der Burger Straße hat es am Mittwochabend gebrannt.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend mit 30 Mann zur Burger Straße aus. Fünf Mitarbeiterinnen der Pflegeeinrichtung wurden bei Löschversuchen leicht verletzt. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Der Mann (56), der bei einem Brand in der Pflegeeinrichtung Alloheim an der Burger Straße am Mittwochabend (21. November) schwer verletzt wurde, ist tot. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag er seinen Verletzungen. Das Feuer war, wie die Feuerwehr auf RGA-Nachfrage mitteilte, im Zimmer des Patienten ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Sauerstoffgerät in Verbindung mit einer Zigarette der Grund für den Brand sein.

Die automatische Brandmeldeanlage übermittelte den Alarm um 20.01 Uhr an die Feuerwehr. Diese rückte mit rund 30 Einsatzkräften zur Pflegeeinrichtung an der Burger Straße aus, darunter auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr. Als die Wehrmänner eintrafen, hatten Mitarbeiterinnen des Alloheims den Brand bereits unter Kontrolle gebracht. Sie hatten mit Feuerlöschern gelöscht und den Mann selbst aus dem brennenden Zimmer gebracht.

Bei dem Brand wurde der 56-jährige Patient schwer verletzt: Er erlitt schwere Brandverletzungen. Zudem vermutete die Feuerwehr, dass er heiße Brandgase eingeatmet hat. Daher wurde der Mann sofort in eine Kölner Spezialklinik gebracht. Zwei Alloheim-Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt - sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Drei weitere Mitarbeiter wurden vorsorglich ins benachbarte Sana-Klinikum gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. mw/kaz/jhe

