Studienort der RFH Köln

+ © Roland Keusch Professor Dr. Alexander Pollack. © Roland Keusch

Professor Dr. Alexander Pollack stellte die RFH und die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Produktionstechnik und Wirtschaftsinformatik vor.

Im vorigen Monat hat die Rheinische Fachhochschule (RFH) Köln in Kooperation mit der Stadt Remscheid ihren neuen Studienort in der ehemaligen Honsberger Grundschule bezogen. Am Donnerstagabend stellte Professor Dr. Alexander Pollack die RFH und die Bachelor-Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Produktionstechnik und Wirtschaftsinformatik vor. Was die Studiengänge der Remscheider Hochschule ausmacht, wie unterrichtet werden soll und was das Besondere daran ist, in Remscheid studieren zu können, lesen Sie hier: Das bietet die Remscheider Hochschule.