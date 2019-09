RGA bietet 16 Lesern exklusive Einblicke

Tüpitters Geburtstag

+ © Michael Schütz Verleger Michael Boll (am Kopf des Tisches) und die Redakteure im Gespräch mit den Leserinnen und Lesern: Der RGA hatte zur Leserkonferenz eingeladen. © Michael Schütz

Zum 130. Geburtstag besuchten sie die Redaktion und die Rheinisch-Bergische Druckerei.

Von Axel Richter

Die eine arbeitet mit im Verein Ambulantes Hospiz, der Sterbende auf ihrem letzten Weg begleitet. Der andere engagiert sich im Steffenshammer. Und wieder ein anderer steht, obschon in Pension, beim Röntgenlauf am Stand der Justizvollzugsanstalt und kümmert sich um die Verpflegung der Läufer. Was die 16 RGA-Leserinnen und -Leser eint, die der Tüpitter gestern in seinen Redaktionsräumen auf der Alleestraße und danach in der Rheinisch-Bergischen Druckerei in Düsseldorf begrüßen durfte, ist die große Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Remscheid und damit zu der Tageszeitung, die seit 130 Jahren ihr Chronist ist.

„Im Bergischen Land packen die Menschen gemeinsam an.“

Michael Boll, RGA-Verleger

1889 verließ die erste Ausgabe des Remscheider General-Anzeigers die Druckerpresse, die damals noch mit Bleilettern aus dem Setzkasten bestückt wurde. 130 Jahre später wird der Tüpitter auf einer modernen Offset-Druckmaschine produziert. Rasend schnell fließt das Papier über die riesigen Rotationstürme. Ist eine Papierbahn abgelaufen, sorgen Roboter für Nachschub. Nichts in der Rheinisch-Bergischen Druckerei erinnert mehr an die Bleilettern von früher, an denen sich die Schriftsetzer regelmäßig die schwieligen Finger verbrannten.

Voller Eindrücke kehrten die 16 Leserinnen und Leser, die der RGA zu seinem 130. Geburtstag zum Druckereibesuch und zur Leserkonferenz eingeladen hatte, am Abend nach Remscheid zurück. Ein ebenso informativer wie intensiver Tag lag hinter ihnen.

Begonnen hatte er am Nachmittag in den Redaktionsräumen auf der Alleestraße. Mit RGA-Verleger Michael Boll an der Spitze standen ihnen die Redakteurinnen und Redakteure Rede und Antwort. Auch zur Zukunft des Zeitungsjournalismus.

Die ist digital, hielt Michael Boll fest. Tatsächlich wird heute zwar weniger Papier bedruckt, weshalb die allgemeinen Auflagenzahlen sinken. Doch nie zuvor wurden so viele Zeitungsinhalte von so vielen Menschen gelesen wie heute. Geht es um Informationen aus Remscheid, suchen vor allem junge Menschen im Internet gezielt nach rga.de. Ein riesiger Vertrauensbeweis, auf den die Zeitungsmacher des Tüpitters stolz sind.

Andere, insbesondere ältere Leserinnen und Leser, wollen auf das haptische Gefühl bedruckten Papiers nicht verzichten. Klaus-Dieter Bertram gehört dazu. Der einstige Mitarbeiter der Volksbank im Bergischen Land weiß zudem: Wer die Printausgabe liest, weiß am Ende mehr. Weil sich Gedrucktes besser einprägt.

Jugendliche müssen lernen, Falschinformationen zu erkennen

DIE RGA-REDAKTION KONTAKT In unseren Redaktionsräumen, Alleestraße 77-81, sind wir stets Ansprechpartner für unsere Leserinnen und Leser. Das Redaktionssekretariat des RGA erreichen Sie unter Tel. 909-211. Wir freuen uns ebenso über Zuschriften per E-Mail. redaktion@rga-online.de Ob gedruckt, als E-Paper oder im Internet abrufbar: Für die Informationen aus dem Bergischen Land sorgen Journalistinnen und Journalisten, die sich dort auskennen, die in Remscheid und im Bergischen sozialisiert und daheim sind – getreu dem RGA-Motto: „Weil wir hier zu Hause sind“. Die Nähe zu den Menschen ist es schließlich, auf die ein Großteil der RGA-Berichterstattung fußt. Oft sind sie es, die wertvolle Hinweise für weitere Recherchen liefern und nach journalistischer Aufarbeitung den Weg „ins Blatt“ finden. „Bitte suchen Sie den Kontakt zu uns“, hieß deshalb der Appell der RGA-Redakteure. Nur dann kann in der Zeitung stehen, was die Menschen in Remscheid und im Bergischen Land am meisten bewegt und interessiert.

130 Jahre nachdem die erste RGA-Ausgabe gedruckt wurde, ist im Internetzeitalter die Vermittlung von Medienkompetenz notwendiger denn je. Auch deshalb engagiert sich der RGA mit verschiedenen Leseförderungsprojekten an den Schulen. Kinder und Jugendliche müssen lernen, bloße Behauptungen sowie bewusst und willentlich lancierte Falschinformationen (Fake News) von seriösen Nachrichten zu unterscheiden.

Darüber hinaus trägt der Tüpitter unter anderem mit dem Schul-, mit dem Bürgerpreis, der Benefizaktion „Helft uns helfen“ und vielen weiteren Projekten zu einem starken bürgerschaftlichen Engagement bei. „Im Bergischen Land packen die Menschen gemeinsam an“, hielt RGA-Verleger Michael Boll fest.

Dafür stehen beispielhaft die 16 Gäste, die der RGA am Dienstag zur Leserkonferenz und zum Besuch des Druckzentrums einladen durfte. Bei den Redakteuren des RGA hinterließen sie viele interessante Anregungen und Ideen für den RGA von morgen.