Das Berufskolleg ist ein digitaler Vorreiter

Neue Technik verändert das Lernen

+ © Michael Schütz Was Lehrerin Dr. Jennifer Hold an der Leinwand in der Theorie erklärt, können die Schüler (v.l.) Julian Felder, Markus Hoffman, Annika Tillmanns, Lucie Borgmann und Fabian Wagner über eine Kamera live auf ihrem Tablet in der Praxis sehen: die Schwingung eines Pendels – inklusive Echtzeit Amplitude. © Michael Schütz

Die Schule an der Neuenkamper Straße ist digitaler Vorreiter. Doch eines bleibt: Ohne Lehrer geht es nicht.

Es ist nur ein Tastendruck und verändert doch so viel: Mit einem Fingertip auf ihr Tablet wirft Dr. Jennifer Hold, Lehrerin für Mathe, Physik und Maschinenbau am Berufskolleg Technik, die Live-Bilder einer Kamera auf die Leinwand vor ihrer Klasse. Zu sehen ist ein schwingendes Pendel. Daneben zeigt eine App die Amplitude an, die den Ausschlag des Pendels beschreibt. Lesen Sie hier, wie die Digitalisierung Einzug gehalten hat, in den Unterricht am Berufskolleg.