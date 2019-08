DGB: Immer mehr Remscheider müssen mit Nebenjobs hinzuverdienen

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Minijobber in Remscheid sei gestiegen. Der Arbeitgeberverband für Remscheid entgegnet der Kritik und sieht die Lage anders.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt, dass in Remscheid immer mehr Menschen einem Nebenjob nachgehen müssen, um über die Runden zu kommen. Demnach sei die Zahl der Minijobberinnen und -jobber im Nebenjob in Remscheid seit Dezember 2013 um 15,4 Prozent gestiegen – ein Alarmzeichen für den DGB. Doch der Arbeiterverband für Remscheid und Umgebung sieht das ganz anders. Was er der Kritik entgegnet und was der DGB fordert, lesen Sie hier.