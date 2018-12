Autobahn gleicht nach Unfällen einem Trümmerfeld - mehrere Verletzte

Hagelschauer sorgte für Blitzeis

+ © Britta Pedersen/ dpa (Symbol) © Britta Pedersen/ dpa (Symbol)

In der Nacht zu Sonntag hat sich aufgrund eines Hagelschauers ein Unfall auf der A 1 in Richtung Dortmund ereignet. Mehrere Fahrzeuge krachten anschließend in die Unfallstelle.

Fünf Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von annähernd 45.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag auf der A 1 in Fahrtrichtung Dortmund ereignet hat.

Laut Feuerwehr hatte sich die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Remscheid-Lennep und Wuppertal-Ronsdorf gegen 3.15 Uhr durch einen Hagelschauer in eine Eisbahn verwandelt. Dadurch kam es auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall. Die Insassen, eine 23-Jährige aus Rhede-Wiedenbrück, ihr 27-jähriger Beifahrer sowie ein 39-jähriger Duisburger, retteten sich aus ihren Fahrzeugen auf den Seitenstreifen, als ein weiterer Pkw in die Unfallstelle fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die rechte Seite geschleudert und kam auf dem Seitenstreifen liegend zum Stillstand. Ein weiterer Pkw fuhr in die Unfallstelle, sodass sich die Fahrbahn in ein Trümmerfeld verwandelte.

Die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn in Richtung Dortmund bis Sonntagmorgen, 9 Uhr, komplett. Zwei Notärzte und vier Rettungswagen-Besatzungen kümmerten sich um die Verletzten. Der 27-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. red

Hier gibt es weitere Blaulicht-Meldungen aus Remscheid.