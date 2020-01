Ausschuss befürwortet einen Jugendtreff für Remscheid

Café zum Chillen

+ © Michael Sieber (Archiv) Das Jugendcafé RIC am Markt leistete nach Einschätzung von Fachleuten seinerzeit wertvolle Jugendarbeit. © Michael Sieber (Archiv)

Jugendhilfe setzt ein Signal. Antrag der Linken wird jedoch nicht auf einen Standort begrenzt.

Das Café Ric am Markt wurde vor 10 Jahren geschlossen.

Jetzt soll es wieder einen zwanglosen Treffpunkt für Jugendliche geben.



Keine neue Gelbe Villa oder Kraftstation.



Von Andreas Weber

Remscheid. Der Jugendhilfeausschuss (JHA) ist sich einig: Grundsätzlich begrüßt das Gremium die Einrichtung eines Jugendtreffs. Zehn Jahre, nachdem das Café Ric am Markt (Foto) geschlossen wurde, weil der städtische Haushalt dafür keine Mittel mehr hergab, soll es wieder einen zwanglosen Treffpunkt für den Nachwuchs geben. An welcher Stelle in Remscheid, ließen die Politiker offen.

Vorausgegangen waren ein Antrag von Die Linke, eine wohlwollende Einschätzung des Jugendrates und ein zähes verbales Ringen um einen Beschlusstext im JHA, der im großen Sitzungssaal des Rathauses tagte. Die Steilvorlage hatte Die Linke geliefert. In einer Anfrage an die Verwaltung hatte diese gefordert, einen Treff auf der Alleestraße ins städtische Freizeitangebot aufzunehmen.

„Nach Schließung des Ric in 2010 waren viele junge Gäste dieser Einrichtung ohne adäquaten Ersatz mit entsprechend negativen Folgen“, beobachtet Die Linke.

2018 war dem Jugendrat ein leerstehendes Ladenlokal zur kostenlosen Nutzung über einen gewissen Zeitraum angeboten worden. Leider habe sich das Angebot zerschlagen. So ein Treff gehöre in die Innenstadt. „Wir sind der Meinung, dass ein Jugendtreff in die Überlegungen für eine Belebung des Problem- und zukünftigen Sanierungsgebiets Innenstadt einfließen sollte“, findet Die Linke.

Schülervertretung des EMA hat bereits grünes Licht gegeben

Zuerst wurde der Jugendrat um eine Meinungsbildung gebeten. Im JHA gab Francesco Lo Pinto dessen Einschätzung wieder: „Prinzipiell befürworten wir ein Café.“ Man wolle aber keine „Gelbe Villa oder Kraftstation 2.0, sondern ein Café zum Chillen.“ Der Jugendrat habe diese Entscheidung nicht treffen wollen. Deshalb gibt es eine Abfrage bei allen Schülervertretungen der weiterführenden Schulen.

JHA-Vorsitzende Gabi Leitzbach (SPD) lobte: „Das ist ein kluger Schachzug.“ Aus der EMA, seinem ehemaligen Gymnasium, erhielt Lo Pinto von der SV grünes Licht. „Freuen würde man sich über gemütliche Sitzecken in dem Café und vernünftige Getränke – wie Smoothies“, gab Lo Pinto das Stimmungsbild wider.

Die Stadtverwaltung bat darum, nichts zu überstürzen. Egbert Willecke, Leiter des Fachdienstes Jugend, stellte auch eine Anfrage der CDU zurück, die wissen will, ob es genügend Jugendtreffs in Remscheid gibt. Schließlich stehen die Beratungen zum neuen Kinder- und Jugendförderplan, der bis 2025 gelten wird, unmittelbar bevor.

Am 23. Januar wird dafür die stadtinterne Auftaktveranstaltung sein. Bis Ende des Jahres soll der Plan festgezurrt sein. Darin werden auch Fragen beantwortet, in denen es um ausreichende Freizeitangebote für Jugendliche geht.

Kosten für die Stadt zwischen 100- und 120.000 Euro

Sozialdezernent Thomas Neuhaus betonte: „Lasst uns erst beraten, dann eine Entscheidung treffen.“ Denn am Ende koste die Einrichtung eines Jugendtreffs die Stadt 100- bis 120.000 Euro und diese Ausgabe wolle wohl abgewogen sein. JHA-Mitglied Ralf Noll, Sprecher der AG Jugendsozialarbeit, konnte das Zaudern der Politiker überhaupt nicht verstehen, ein Signal zu setzen. „Jahrelang haben wir in diesem Bereich nur über Reduzierungen geredet, lasst uns jetzt nach vorne marschieren.“

Nach einem minutenlangen Wortwechsel um die Details eignete sich das Gremium darauf, kurz und knapp „die Einrichtung eines Jugendtreffs zu befürworten“. Der JHA folgte damit dem Jugendrat, wollte sich aber nicht auf die Alleestraße oder die Innenstadt als Standort festlegen.