Trend geht zu Gemeinschaftspraxen

Der demografische Wandel macht sich bemerkbar.

Ein niedergelassener Arzt in Remscheid ist im Durchschnitt 57 Jahre alt. Diese Zahl teilte die Kreisstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein auf RGA-Anfrage mit. Der demografische Wandel schlägt sich auch in der medizischen Versorgung nieder. Lesen Sie hier, was das für die Stadt Remscheid bedeutet.