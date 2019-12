Adventsrätsel: Wie gut kennen Sie Remscheid?

Täglich gewinnen

Machen Sie mit: in der Zeitung und Online.

Die Großstadt Remscheid ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Für den Tüpitter ist das der Anlass für ein Adventsrätsel mit zahlreichen Fragen zu unserer Heimatstadt. Bis zum Heiligen Abend finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, deshalb täglich im RGA-Lokalteil und auf unserer Homepage www.rga.de eine Frage, bei der Ihr hoffentlich ausgeprägtes Wissen um unsere Stadt gefragt ist. Die heutige Rätselfrage lautet:

In welchem Jahr fuhr die letzte Straßenbahn durch Remscheid?

Kleiner Tipp: Auch das endgültige Aus der „Lektrischen“ feierte in diesem Jahr einen runden Jahrestag. 76 Jahre hatte sie zuvor die Stadtteile miteinander verbunden. Zu ihrer letzten Tour fanden sich Menschenmassen auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein, um mit der liebgewonnenen Straßenbahn für 30 Pfennige eine finale Runde zu drehen.

Sie wissen schon die Antwort auf unsere heutige Rätselfrage? Über die Seite www.zeitungsvorteil.de/gewinn können Sie an unserem Adventsrätsel teilnehmen. Unter allen Einsendern, die uns am Tag der jeweiligen Veröffentlichung die richtige Antwort schicken, verlosen wir eine original RGA-Kaffeetasse. Die Rätselfrage zum 1. Dezember auf unserer Internetseite lautete: Was beschließt der Preußische Landtag in Berlin am 10. Juli 1929, also vor mehr als 90 Jahren, mit nur vier Gegenstimmen? Die Auflösung hieß natürlich: die Großstadt Remscheid.

Die Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt und können sich ihre Tasse während der Öffnungszeiten beim RGA, Alleestraße 77-81, abholen. Die RGA-Redaktion wünscht viel Erfolg & Rätselspaß! Rechtsweg, Umtausch, Barauszahlung und Teilnahme von RGA-Mitarbeitern sind ausgeschlossen. red