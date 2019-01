82-Jährige lässt Essen auf Herd stehen

Einsatz

Weil sie kurz etwas in der Nähe ihrer Wohnung an der Elberfelder Straße erledigen wollte, hat eine 82-Jährige am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Während sie weg war, hatte die Frau Essen auf dem eingeschalteten Herd stehenlassen. Das geriet in Brand. Nachbarn wurden gegen 15 Uhr von starker Rauchentwicklung und dem Alarm eines Rauchmelders aufgeschreckt. Sie riefen die Feuerwehr, die mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Einheit Hasten ausrückte. Die Einsatzkräfte löschten das Kochgut und lüfteten die Wohnung durch. Verletzt wurde niemand. tk