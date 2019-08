Verkehr am Willy-Brandt-Platz wird umgeleitet für Flashmob

#5630

+ © Doro Siewert Infoveranstaltung mit Jochen Peitz (v.r.), Daniel Sperling und Marcel Haupt. © Doro Siewert

Am Sonntag, 1. September, findet der #5630-Flashmob am Willy-Brandt-Platz statt.

Der Veranstalter rechnet mit tausend Jugendlichen, die in den frühen Morgenstunden vom Kreisverkehr rund um Willy-Brandt-Platz, Bismarckstraße und Fußgängersteg am Hauptbahnhof zur Neuenkamper Brücke gehen. Daher bleibt der Kreisverkehr von 5 bis 8 Uhr autofrei.

Aus der Freiheitstraße wird über die Straße Willy-Brandt-Platz zur Schmalkaldender Straße geführt, dann über die Presover Straße Richtung Unterführung und über den Zentralpunkt nach Lennep. Aus Richtung Lennep und Unterführung Haddenbacher Straße Richtung Innenstadt/Markt geht es rechts in die Nordstraße. Der Tunnel Richtung Solingen kann genutzt werden. Aus der Innenstadt kommend ist die Wansbeckstraße nach dem Abzweig Nordstraße gesperrt. Hier gilt: Links in die Nordstraße abbiegen und über Kipper-/Haddenbacher Straße Richtung Lennep/ Südbezirk ausweichen. Autofahrer aus der Nordstraße können auf die Wansbeckstraße Richtung Innenstadt fahren. Die Bismarckstraße in Richtung Bahnhof wird ab Jobcenter gesperrt. Der Verkehr fließt über Johanniter-/Papenbergerstraße ab. red