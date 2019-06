42-Jährige erfasst Rollerfahrerin beim Abbiegen

Unfall

Bei einem Unfall an der Kreuzung Ringstraße/Hackenberger Straße in Lennep ist am Montagmorgen eine 42-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau gegen 8.55 Uhr in Richtung Lüttringhausen unterwegs, als sie von dem BMW einer ihr entgegenkommenden, ebenfalls 42 Jahre alten Fahrerin erfasst wurde. Die Rollerfahrerin wurde von den Einsatzkräften verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. tk

