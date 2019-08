Edle Tropfen

+ © Doro Siewert Dichtgedrängt genossen die Besucher des Weinfests wieder die Spezialitäten der Winzer und kamen ungezwungen miteinander ins Gespräch. © Doro Siewert

Besucher des Winzertreffs flüchteten bei Unwetter in die Lokale der Altstadt. Das Fest war an beiden Abenden ausverkauft.

In der Lenneper Altstadt drehte sich am Wochenende alles um das Winzerfest. Selbst der Wolkenbruch am Freitagabend konnte die Besucher nicht vertreiben. Gastgeber Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), zieht eine positive Bilanz. Lesen Sie hier, wie diese aussieht und klicken Sie sich durch unsere Fotogalerie.