27-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto

Blaulicht

Remscheiderin wollte von der Ronsdorfer- in die Eberhardstraße Richtung Innenstadt abbiegen.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag verletzte sich eine 27-jährige Remscheiderin leicht. Sie wollte mit ihrem Fahrzeug von der Ronsdorfer- nach links in die Eberhardstraße Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle, fuhr über den Gehweg und in eine Absperrung hinein. Die Frau wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus geschickt, ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Betriebsstoffe liefen aus dem Unfallfahrzeug nicht aus. AWe

