Zwischen Hochbeeten und alten Sorten

Gartentag im Bergischen Freilichtmuseum.

Oberberg. Im Bergischen Freilichtmuseum in Lindlar findet am Sonntag, 13. August, von 10 bis 18 Uhr wieder ein Gartentag statt. An diesem Aktionstag stehen in den verschiedenen Gärten auf dem Gelände Fachkräfte für Fragen, Informationen und kleinere Gartenführungen zur Verfügung. Im Garten des Bandweberhauses Ronsdorf gibt es Gartentipps von Museumsgärtner Niko Lankes. Ökologe Stephan Hahn erklärt Wissenswertes zu den Hochbeeten im neuen Garten an der Schule Hermesdorf.

Im Schaugarten der Bergischen Gartenarche gibt es außerdem interessante Informationen zu alten regionalen Sorten und im neu entstehenden Naturgarten viele Tipps für eine naturnahe Gartengestaltung. Gegen eine Spende können am Gartentag auch Saatgut alter Sorten und frisches Gemüse erworben werden. Von 10 bis 16 Uhr geben die Imker am Bienenhaus Einblick in ihre Arbeit. Kinder können bei der Mitmachaktion „Pflanzendruck“ von 11 bis 17 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche können das Freilichtmuseum kostenfrei besuchen. -s-g-

Sonntag, 13. August, 11 bis 17 Uhr, Bergische Freilichtmuseum (LVR), Unterheiligenhoven 5, Lindlar