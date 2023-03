Zweitklässler basteln gemeinsam Zugluftstopper

Nachmittag mit Eltern in der 2c an der Löwen-Grundschule.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. In der Löwen-Grundschule herrscht an diesem Nachmittag noch Betrieb: Die 2c ist mit ihren Eltern und Klassenlehrerin Jasmin Luciani zum Basteln in die Schule gekommen. Es gibt Kuchen, es duftet nach Kaffee, und auf den Tischen türmen sich Bastelmaterialien. Kinder sind mit ihren Vätern oder Müttern eifrig bei der Sache, andere werden ihre Energie durch Fangenspielen los. Stefanie Eschmann, die Vorsitzende der Klassenpflegschaft: „Wir hatten ja in der ganzen Corona-Zeit so wenige Gelegenheiten, um uns gemeinsam zu treffen. Daher haben wir überlegt, einen Bastelnachmittag anzubieten.“

Eine Idee, die bei Kindern und Eltern gut ankommt – und nach einer Wiederholung ruft. „Die Väter haben sich schon für ein Elterngrillen angemeldet“, sagt Stefanie Eschmann und lacht. Bei diesem Treffen werden nicht nur Girlanden oder Salzteig-Anhänger gebastelt, sondern gemeinsam auch ein Zugluftstopper, den die Klasse beim BEW-Wettbewerb einreichen will. Der regionale Energieversorger hatte zur „Zugluftstopper-Challenge“ aufgerufen. Hintergrund ist, sich dem Thema Energiesparen auf kreative Weise zu nähern. „Zugluft in Haus und Wohnung sind selbst in gut gedämmten Objekten Schwachstellen“, hatte BEW-Geschäftsführer Jens Langner gesagt.

Luisa (7) hat mit am Zugluftstopper gebastelt: „Er ist aus Wolle, das macht Spaß, die einzelnen Bommeln damit zu basteln. Der soll ganz bunt und ganz lang werden, hoffentlich gewinnen wir!“ Stefanie Eschmann sagt: „Wir wollten ihn eigentlich aus Stoff machen und die Hülle dann mit Stopfwolle füllen, das war uns dann aber zu kompliziert.“ Diese Zugluftstopper können noch bis 15. April eingereicht werden – als Foto per E-Mail an

gewinnspiel@hueckeswagen.de. Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine im Wert von 50, 25 und 10 Euro, sowie eigene Preise für die Schulen und Kindergarten- oder Gruppenkasse.