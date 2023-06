Zweite „Nacht der Kunst“ in Hückeswagen geplant

Marlen Nitzsche möchte 2024 wieder die Kunst in die Stadt bringen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt juckt es Marlen Nitzsche wieder in den Fingern. Die quirlige Hückeswagenerin hatte im Juni 2015 zur Mittsommernacht der Werbegemeinschaft die erste „Nacht der Kunst“ organisiert. Dazu hatte sie Künstler der unterschiedlichsten Stilrichtungen gewonnen, die ihre Arbeiten an mehreren Stationen im Stadtgebiet präsentiert hatten.

„Es ist acht Jahre her, und ich würde das jetzt wirklich gerne wiederholen“, sagt sie. Allerdings will sie die Bandbreite vergrößern. „Es sollen nicht nur Künstler sein, die malen. Jeder kann seine Kunst auf die ganz eigene Art machen. Ich denke dabei etwa an Speckstein, Gips, Holzkunst oder was einem sonst noch einfällt“, sagt sie.

Das Datum ist bis jetzt noch offen

Außerdem will sie die Schulen und Kindergarten mit ins Boot holen. „Die Realschule ist vor allem in der Musik aktiv, das könnte man auch mitberücksichtigen.“ Marlen Nitzsche will das künstlerische Rad nicht neu erfinden: „Die Kinderstation mit Mal- und Bastelangeboten und die Hüpfburg der BEW sollen auf jeden Fall wieder mit dabei sei.“ Was hingegen noch offen sei, sei das Datum, zu dem die zweite „Nacht der Kunst“ stattfinden werde. „Dieses Jahr wird es nichts mehr, dazu ist die Zeit zu kurz und sind die Vorbereitungen zu umfangreich“, betont sie.

Sie denkt daher an den Sommer 2024, gerne wieder in Zusammenhang mit einem verkaufsoffenen Sonntag und in Zusammenarbeit mit Werbegemeinschaft und Stadtmarketing, die zum 1. Oktober zum Verein „Wir sind Hückeswagen“ fusionieren wollen. „Ich bin schon im Gespräch mit Monika Zöller, mit mehreren Einzelhändlern und mit meinem Arbeitgeber, Heinz-Gerd Koch. Er hat schon zugesagt, mit den Kindern kleine Blumensträußchen zu binden“, kündigt Marlen Nitzsche an.

Die Vorfreude ist ihr anzumerken, auch wenn noch ein Jahr vergehen dürfte, bis es soweit ist. Sie lacht beim Erzählen ihrer Pläne und Überlegungen, gestikuliert und scheint am liebsten direkt loslegen zu wollen. Die Liste der Ansprechpartner auf ihrem Block ist lang, es sind schon viele Haken zu sehen, und immer wieder kommen neue dazu. „Das Motto ist noch offen, Kunst ist ja grundsätzlich für alles offen. Aber ich möchte auf jeden Fall die Islandstraße mit einbeziehen. Für schlechtes Wetter könnten wir Pavillons aufbauen.“

Im Mittelpunkt sollten zwar die Künstler stehen, aber sie hat auch die restliche Vereinslandschaft im Blick. „Der Hospizverein hat schon zugesagt, und auch die Schützen werden mit ihrer Laser-Schießanlage dabei sein“, sagt sie. „Ich bin für alle Ideen offen. Wer eine hat oder mit bei der Organisation helfen will, kann sich gerne bei mir melden.“

Weitere Informationen und Anmeldungen Interessierte Mitstreiter können sich unter Tel. 0157-54236032 bei Marlen Nitzsche melden.