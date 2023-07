Zwei Musiker huldigem „dem größten Tenor der Welt“

Claudia Hirschfeld und Johannes Groß spielten Kultur-Haus Zach.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Wie oft die Wersi-Orgel-Königin Claudia Hirschfeld seit ihrem ersten Auftritt 2015 mit ihrem weißen Show-Instrument schon im Kultur-Haus Zach zu Gast war, weiß sie wohl nur selbst. Zum dritten Mal jedenfalls war sie am Samstagabend mit Tenor Johannes Groß da. Groß sang die bekanntesten und berühmtesten Arien und Lieder aus dem Repertoire des „wohl außergewöhnlichsten Tenors der Welt“, wie Claudia Hirschfeld es ausdrückte, nämlich Enrico Caruso. Der war vor 150 Jahren geboren worden.

Dieses Geburtstagsständchen hätte schon Anfang Juli stattfinden sollen, wurde dann aber kurzfristig abgesagt, da die Organistin krank geworden war. Die Hückeswagener waren aber auch einen Monat später noch in Orgel-Stimmung – voll war das Kultur-Haus beim Nachholtermin.

Der Schmelz der Stimme von Johannes Groß kam im Volkslied „Santa Lucia“ berückend zu Geltung. Kein Wunder, dass das Publikum begeistert applaudierte. Angesichts des Stimmvolumens in dem begrenzten Raum hatte der Sänger zuvor scherzhaft gewarnt: „Wenn es ein bisschen laut wird, halten Sie sich die Ohren zu.“ Als Tenor, der bereits in großen Theatern gesungen hatte, brauchte er kein Mikrofon, um sogar Claudia Hirschfelds elektronische Orgel bisweilen zu übertönen - etwa in der berühmten Arie aus der Oper „Pagliacci“ von Ruggero Leoncavallo.

Groß wechselte sich mit Hirschfeld ab, denn wie dem Publikum mitgeteilt wurde, gebe es für einen Tenor nichts Anstrengenderes als solche Liederabende. „Ich habe ja viel mit René Kollo gearbeitet - und der hat mir gesagt, dass eine Fünf-Stunden-Wagner-Oper nicht so anstrengend sei wie ein Liederabend“, sagte Claudia Hirschfeld. So kamen die Besucher auch in den Genuss diverser Orgel-Solostücke – etwa des melancholischen „Recuerdos de la Alhambra“.

Wer sich bereits auf das nächste Gastspiel von Organistin Claudia Hirschfeld freut, der kann sich schon das Neujahrskonzert am Samstag, 6. Januar, vormerken.