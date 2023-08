Zusammenhalt über alle Generationen hinweg

170-jähriges Bestehen der Kolpingsfamilie. Zwei Jugendgruppen setzen die Tradition fort.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Wie in jedem anderen Verein auch, gehört auch bei der Kolpingsfamilie die Nachwuchsarbeit zu den wichtigen Aufgaben. Zum einen, weil es ein Teil der Philosophie Adolph Kolpings war, aber auch aus eigenem Interesse, wie die Vorsitzende der Hückeswagener Kolpingsfamilie, Katharina Klintworth, betont. „Wir wollen ja schließlich auch das 340-jährige Bestehen feiern können“, sagt sie schmunzelnd und spielt damit auf das 170-jährige Bestehen an, das in diesem Jahr begangen wird.

Die Hückeswagener Kolpingsfamilie ist 1853 aus dem schon einige Jahre zuvor gegründeten „Hückeswagener Jünglingsverein von 1848“ als eine der ersten der neuen Gesellenvereine des damaligen Elberfelder Vikars Adolph Kolping hervorgegangen. Und daher ist die Jugendarbeit von nicht unerheblichem Interesse – und das schon seit langer Zeit und in unterschiedlicher Zusammensetzung.

Katharina Klintworth ist vor etwa einem Jahr zur Nachfolgerin von Stephan Teders als Vorsitzende gewählt worden. „Bis dahin war ich hauptsächlich in der Kolping-Jugend aktiv“, sagt sie. Sie selbst sei allerdings nicht schon als Kind oder Jugendliche zu Kolping gekommen, sondern erst 2007, als sie schon 19 Jahre alt gewesen sei. „Ich bin vor allem durch Felix und Hannah Breidenbach und meinen heutigen Mann Carsten dazugekommen – damals habe ich meine Ausbildung zur Erzieherin bereits angefangen und ein grundsätzliches Interesse an sozialen Themen gehabt“, sagt die 35-Jährige.

Sie sei dann auch direkt in die Jugendarbeit in der Kolpingsfamilie eingestiegen. „Ich wurde auch gefragt, ob ich im Jugendvorstand mitarbeiten wollte – und da ich auch gerne ehrenamtlich tätig bin, habe ich das dann auch gemacht“, sagt Katharina Klintworth. Die Arbeit mit den Jugendlichen sei auch ein guter Einstieg für sie gewesen, da man sich die Aufgaben gut habe aufteilen können.

„Ein Erwachsener ist dabei. Obwohl die Jugendlichen schon weitgehend selbst bestimmen, was sie machen wollen.“

Heute gibt es zwei Jugendgruppen, eine für Unter-14-Jährige und eine für Über-14-Jährige. Das ist indes nicht immer so gewesen. „Das hat sich jetzt seit etwa einem Jahr so herauskristallisiert. Aber als ich angefangen habe, war es eine große Gruppe“, sagt die Kolping-Vorsitzende.

In der Ü14-Gruppe seien vor allem Antonia Pohl und Annika Forchert aktiv, die auch in ihrem Freundeskreis Werbung machten. „Es muss halt immer auch ein Erwachsener mit dabei sein, auch wenn die Jugendlichen schon weitgehend selbst bestimmen, was sie machen wollen“, sagt Katharina Klintworth. Sie selbst habe die Jugendarbeit mit der neuen Aufgabe als Vorsitzende der Kolpingsfamilie abgegeben – in der Ü14-Gruppe seien abwechselnd Carsten Klintworth und Felix Breidenbach die erwachsenen Begleitpersonen, in der U14-Gruppe seien es Christoph Steiner und Hanna Breidenbach.

Das Besondere an der Kolpingsfamilie ist für Katharina Klintworth der Zusammenhalt untereinander – auch über Generationengrenzen hinweg. „Ich habe das selbst gemerkt, dass ich immer wieder mit Kolpingschwestern oder -brüdern ins Gespräch komme – und wirklich gute Gespräche führe –, die doch deutlich älter als ich sind“, sagt die 35-Jährige. Das sei sicherlich nicht selbstverständlich. „Abgesehen davon halte ich es für sehr wichtig, dass es auch in einer kleinen Stadt wie Hückeswagen ein möglichst vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche gibt – und dazu gehören eben auch unsere beiden Jugendgruppen“, sagt Klintworth.

Wichtig sei ihr in diesem Zusammenhang, dass es ein offenes Angebot sei, zu dem jeder kommen könne – ob nun Mitglied der Kolpingsfamilie oder nicht.

Die Kinder und Jugendlichen würden die Themen für die Gruppenstunden selbst auswählen. „Das ist ganz vielfältig und unterschiedlich – die Großen gehen mal ins Kino, machen Ausflüge oder Spieleabende im Jugendraum neben dem Kolpinghaus“, sagt Katharina Klintworth. Auch die jüngeren Kinder treffen sich im Jugendraum. „Hier wird gebastelt, gespielt, mal werden Experimente gemacht – oder es geht auf den Sportplatz an der Schnabelsmühle“, sagt die 35-Jährige.

Zehn Jungen und Mädchensind häufig dabei

Die Gruppengröße schwanke zwar, allerdings gebe es jeweils einen festen Kern von fünf bis sechs Kindern und Jugendlichen. „An guten Tagen sind es aber auch mal über zehn Jungen und Mädchen, die kommen – und es können gern auch mehr sein“, ergänzt sie.

Hintergrund

Treffen: Die Gruppenstunde für die Jugendlichen ab 14 Jahren sind grundsätzlich immer freitags ab 17 Uhr im Jugendraum der Kolpingsfamilie, neben dem Seiteneingang des Kolpinghauses. Dort treffen sich auch die Jungen und Mädchen unter 14 Jahren – allerdings mittwochs, ebenfalls ab 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig, man kann einfach so vorbeikommen.

Kalender: Auf der Internetseite der Kolpingsfamilie sind die Termine der Gruppenstunden unter dem Reiter Terminkalender eingetragen.

kolping-hueckeswagen.de