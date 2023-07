Zurück in der Öffentlichkeit

Der neue Vorstand des Vereins der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege hat die Beinahe-Auflösung abgewendet.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es läuft! Knapp fünf Monate ist Claudia Wierzbowski jetzt im Amt, und die am 31. Januar neu gewählte Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der städtischen Jugendpflege hat sich nach gut fünf Monaten in ihre Aufgaben eingearbeitet.

Der Start sei zwar etwas schwierig gewesen, weil es etwas gedauert habe, bis die Übergabe vom alten auf den neuen Vorstand abgeschlossen und sie und ihr Stellvertreter Reiner Müller vom Notar bestätigt worden waren. „Aber jetzt läuft’s“, versichert sie.

Das ist auch wichtig für den Förderverein, der zu Jahresbeginn kurz vor der Auflösung gestanden hatte – und das ausgerechnet im 25. Jahr seines Bestehens. Auf der Versammlung im Januar 2022 hatten die damalige langjährige Vorsitzende Roswita Malecha und Sabine von Polheim, von Beginn des Vereins an Schriftführerin, klar gemacht, dass sie nicht mehr zur Wahl stehen. Ende November sollte dann auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Entscheidung fallen, ob mit einem neuen Vorstand weitergemacht werden kann oder die Auflösung beschlossen werden muss.

Es gab dann aber noch einmal einen Aufschub für das scheinbar Unausweichliche. Beim Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ Anfang Dezember hatte Claudia Wierzbowski dem befreundeten Reiner Müller davon erzählt, dass der Verein auf der Suche nach einem neuen Vorstand ist. Beide stellten sich für eine Kandidatur zur Verfügung, und die Wahl am 31. Januar war letztlich nur noch Formsache.

Während der vorherige Vorstand fast ausschließlich im Stillen gearbeitet hatte, sucht der neue – dem mit Schriftführerin Shirley Finster und Beisitzerin Brigitte Thiel noch zwei Mitglieder des alten angehören – die Öffentlichkeit. Das ist ein erklärtes Ziel der neuen Vorsitzenden: „Wir wollen den Verein verstärkt ins Gedächtnis der Hückeswagener rufen“, betont Claudia Wierzbowski.

Am 28. Juli wird das 25-jährige Bestehen gefeiert

Davon konnten sich viele schon am 1. Juni ein Bild machen, als der Förderverein der städtischen Jugendpflege beim Feierabendmarkt mit einem großen Stand am Wilhelmplatz auf sich aufmerksam machte und mit den Passanten ins Gespräch kam. „Wir konnten an diesem Abend auch gleich fünf neue Mitglieder gewinnen“, berichtet die Vorsitzende. Aktuell hat er somit etwa 35 Mitglieder.

Die nächsten Aktionen für dieses Jahr sind auch schon geplant. Für Dienstag, 1. August, ist eine Ferienspaßaktion an der roten Fabrik in Fuhr vorgesehen, bei der die Kinder in den Wald gehen und Rätsel lösen. „20 Plätze hatten wir ursprünglich vorgesehen, bei 31 Kindern haben wir jetzt Schluss gemacht“, berichtet Claudia Wierzbowski. Am Freitag, 28. Juli, soll das 25-jährige Bestehen des Vereins mit einem kleinen Grillfest am Jugendzentrum gefeiert werden. Und auch für den Weltkindertag im September will der Verein in Kooperation mit andern Hückeswagener Institutionen etwas anbieten.

Wichtig ist für die neue Vorsitzende auch, mit der neuen Leitung des Jugendzentrums, die am 1. August ihre Arbeit im Untergeschoss der Mehrzweckhalle aufnehmen soll, direkt ins Gespräch zu kommen. Abgestimmt werden soll dann etwa ein mögliches Kinderdorf im kommenden Jahr. Wobei Claudia Wierzbowski gleich klarstellt: „So, wie Andrea Poranzke das gemacht hat, wird es das Kinderdorf wohl nicht mehr geben. Es wird anders.“ Wie das in einem Jahr aussehen könnte, kann sie noch nicht sagen. Zumal die neue Leitung des Jugendzentrums das dann in die Hand nehmen müsste und vielleicht eigene Ideen einbringen werde.

Für die Vorsitzende ist es wichtig, dass der Förderverein jetzt wieder verstärkt in der Öffentlichkeit auftritt. Die Teilnahme am ersten Feierabendmarkt der Saison war ein erster Schritt. „Wir würden das jetzt gerne jedes Jahr einmal machen“, sagt sie. Zur neuen Öffentlichkeitsarbeit gehören aber auch ein neuer Flyer mit allen wichtigen Informationen zum Verein, Aufstellfahnen für die Aktionen und ein Internetauftritt. Auf den muss der Vorstand zwar noch etwas warten, bis Jahresende sollte die Seite aber online gegangen sein. „Wir wollen nach außen einfach transparenter sein“, betont Claudia Wierzbowski. Auch mit der Stadt ist ein besserer Austausch angestrebt. Ein Ziel des Vereins ist es, das Jugendzentrum zu unterstützen. Diesem hatte sich der vorige Vorstand voll und ganz verschrieben. „Wir streben ebenfalls Projekte gemeinsam mit dem Juze an, wollen aber auch zeigen, dass wir ein eigenständiger Verein sind und etwas für Kinder machen“, sagt die Vorsitzende. Daher sollen künftig auch eigene Projekte auf die Beine gestellt werden.

Dass sie und ihr Stellvertreter Reiner Müller sich so gut haben einarbeiten können, ist offenbar vor allem Shirley Finster und Brigitte Thiel zu verdanken. „Frau Finster hat die Übergabe gemanaget, und Frau Thiel hat immer gute Vorschläge“, sagt Claudia Wierzbowski. „Ihnen gebührt unser Dank.“ Und dann hat sie eine weitere gute Nachricht parat. „Bei uns hat sich jemand gemeldet, der das Amt des Kassenwarts übernehmen will“, berichtet sie.

Förderverein

Gründung: Der Förderverein wurde am 8. Oktober 1998 gegründet; zur Vorsitzenden wurde Giovanna Habermann gewählt.

Hintergrund: Damals war mit Irmgard Breker (später Vogel) eine Stadtjugendpflegerin eingestellt worden, die mit ihrem städtischen Sach-Etat von 6000 Mark allerdings keine großen Sprünge bei der Jugendarbeit machen konnte und die sich durch einen Förderverein finanzielle Unterstützung erhoffte. Was dann später der Fall war.

Jugendzentrum: Auch war schon lange über die Einrichtung eines Jugendzentrums diskutiert worden, doch sollte es bis zur Eröffnung im Untergeschoss der Mehrzweckhalle noch viereinhalb Jahr dauern. Federführend dabei war auch der Förderverein der städtischen Jugendpflege.