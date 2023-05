Zur Goldhochzeit wieder im 70er-Jahre-Stil

Gegensätze ziehen sich an – so auch bei Irmtrud und Hans-Jürgen Grasemann.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Am 31. Oktober 1970 lernten sich Irmtrud (70) und Hans-Jürgen Grasemann (73) kennen. Zweieinhalb Jahre später wurde geheiratet, so dass am 25. Mai 2023 der 50. Hochzeitstag begangen werden kann. Die Zahnarzthelferin aus Hammelburg in Unterfranken und der gelernte Werkstoffprüfer aus Epe (heute ein Stadtteil von Gronau) waren sich an diesem Tag in Lüttringhausen über den Weg gelaufen und hatten sich zum Kaffee verabredet.

Gekannt hatten sie sich bereits vorher. „Meine Kollegin war eine seiner Schwestern. Sie wollte mich mit ihm verkuppeln“, berichtet Irmtrud Grasemann. Es hat gepasst – trotz aller Gegensätze. „Mein Mann ist eher extrovertiert, ich die Ruhigere“, erläutert sie.

+ Das Hochzeitsfoto von Irmtrud Rössler und Hans-Jürgen Grasemann entstand am 25. Mai 1973. © Grasemann

1972 folgte die Verlobung, am 25. Mai 1973 stand die standesamtliche Trauung im Rathaus Lüttringhausen an. Gefeiert wurde im engsten Familienkreis. „Wir kamen aus armen Verhältnissen“, erzählt der Nachzügler von insgesamt fünf Geschwistern und einer alleinerziehenden Mutter.

1983 kam Tochter Simone, 1986 Tochter Jana zur Welt. Die zwei Enkelkinder sind mittlerweile 16 und 13 Jahre alt. „Großeltern zu sein ist ein Traumjob“, sagt Hans-Jürgen Grasemann. Vor 35 Jahren zog es das Paar nach Hückeswagen. Irmtrud Grasemann hatte das Haus an der Heidenstraße über einen Makler gefunden und zunächst alleine besichtigt. „Die Nacht danach habe ich nicht geschlafen“, erinnert sie sich an die Aufregung. Drei Monaten später folgte der Umzug ins Eigenheim.

Für Hans-Jürgen Grasemann ging es beruflich voran: Nach der Ausbildung zum Werkstoffprüfer bei Firma Mannesmann und einer zweijährigen Zeit bei der Bundeswehr erlangte er die Fachhochschulreife und studierte Eisenhüttenwesen und Gießereitechnik. Den ersten Job fand er bei Dirostahl in Lüttringhausen. Von 1978 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2017 arbeitete der Diplom-Ingenieur als Verkaufsleiter für die Härterei Gommann in Hasten, wo er noch heute einmal pro Woche beratend tätig ist.

In Hückeswagen ist Grasemann insbesondere durch sein ehrenamtliches und politisches Engagement bekannt. Als Schiedsmann war er von 1994 bis 2022 aktiv und hat viele Streitigkeit „am Küchentisch“ geschlichtet. „Dadurch weiß ich, was für ein Glück wir mit unseren Nachbarn haben“, sagt er. Auch war der 73-Jährige Gründungs- und Vorstandsmitglied des Partnerschaftskomitees Hückeswagen – Etaples sur mer. Seit 1994 ist er Mitglied der SPD, deren Fraktionsvorsitzender er im Stadtrat bis zu seinem 70. Geburtstag war.

Das Ehepaar erinnert sich an viele schöne Wanderurlaube und Städtetouren. „Wir waren nur zweimal am selben Ort“, erzählen sie. Fernreisen bis nach Australien oder auch Kreuzfahrten hat der Hobbyfotograf mit seinen Töchtern allein unternommen. Seine Ehefrau habe ihm in all den Jahren immer den Rücken freigehalten. „Für mich war das ideal. Ich mache das sehr gerne“, versichert Irmtrud Grasemann. Ihr Ehemann war für sie da, als sie 2016 schwer an Krebs erkrankte. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich meinen 70. Geburtstag feiern kann“, sagt sie heute. Diese schwere Zeit hat die Familie gemeinsam durchgestanden. „Wer keine Tiefen kennt, kennt auch keine Höhen“, ist Hans-Jürgen Grasemann überzeugt. Zur Goldhochzeit will sich das Jubelpaar wie vor 50 Jahren am Standesamt kleiden: Sie im lila Hosenanzug, er mit braunem Anzug, gelbem Hemd und Krawatte.

Hintergrund

Irmtrud Grasemann, geborene Rössler, kam 1958 nach Lüttringhausen. Da ihr Vater im Hammelburger Raum keine Anstellung fand, hatte es ihn ins Bergische verschlagen, wohin ihm die Familie folgte. Ein Jahr später verließ er jedoch die Familie. Hans-Jürgen Grasemanns Mutter stammt aus Ronsdorf. Sie wurde mit ihren vier Kindern Anfang der 1940er-Jahre nach Thüringen evakuiert. Nach dem Krieg hatte sich die Familie auf den Rückweg gemacht. 1956 bekam die Alleinerziehende eine Wohnung in Lüttringhausen angeboten, die sie mit Kindern bezog.