Zur Goldhochzeit sind sie auf Flusskreuzfahrt

Edmund und Veronika Tscheschlog sind am 27. April 50 Jahre miteinander verheiratet.

Beim Tanz in den Mai 1969 hat es gefunkt, nun feiern Edmund und Veronika Tscheschlog ihre Goldene Hochzeit.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Aktiv, gesund und vor allem glücklich sind Veronika und Edmund Tscheschlog, die heute ihre Goldhochzeit feiern können. Die Feier wird das Ehepaar später nachholen, denn zum Ehejubiläum geht es seiner Leidenschaft nach – der Flusskreuzfahrt. Kennengelernt haben sich der heute 71-Jährige und seine drei Jahre jüngere Frau beim Tanz in den Mai im ehemaligen „Haus Hartmann“ an der Schnabelsmühle. „Er hat mich zum Tanzen aufgefordert, aber er kann es bis heute nicht“, verrät die 68-Jährige und lacht. Eine Woche später traf man sich auf der Wipperfürther Kirmes zufällig wieder und kam ins Gespräch. „Mir haben ihre schönen dunklen Haare gefallen, und auch die Größe passte“, vervollständigt Edmund Tscheschlog die Kennenlerngeschichte.

Beruflich hat er in jungen Jahren eine Lehre als Teiledienstleister abgeschlossen und bis zur Rente 2014 in Autohäusern gearbeitet. Veronika Ommerborn, wie sie damals noch hieß, hatte ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau im Kaufhaus Albus in Wipperfürth schon mit 14 Jahren begonnen und später beim sogenannten Seifenplatz („Ihr Platz“) gearbeitet.

Sie war gerade 18 Jahre alt, als das Paar den Entschluss fasste, zu heiraten. „Eigentlich des Geldes wegen“, wie die Jubilarin verrät. Denn Edmund Tscheschlog musste seinen Bundeswehrdienst absolvieren, wobei verheiratete Männer Unterstützung vom Staat erhielten. Am 25. Dezember 1972 verlobte sich das junge Paar, am 2. Januar 1973 wurde Edmund Tscheschlog eingezogen, am 27. April 1973 fand die Hochzeit statt.

+ Die kirchliche Trauung am 27. April 1973 wurde im Anschluss groß gefeiert. © privat

Zunächst wohnten die gebürtigen Hückeswagener im Haus der Bräutigam-Eltern an der Robert-Schumann-Straße, wo die Söhne Frank (1974) und Daniel (1977) zur Welt kamen. „1978 sind wir nach Wiehagen gezogen, danach an die Kleinberghauser Straße“, berichtet das Paar. Der bisher letzte Umzug führte die Jubilare zum Busenbacher Weg.

Bekannt ist der Name Tscheschlog besonders durch das Engagement im Judo-Sport. Seit 47 Jahren engagieren sich beide im Judoclub Mifune – unter anderem für die Integration von Menschen mit Behinderung. Eddy, wie er von seinen Freunden genannt wird, hat als Übungsleiter und Träger des 4. Dans schon viele Erfolge mit seinen Schützlingen einheimsen können. Insbesondere der Austausch mit den Judoka der Partnerstadt Etaples ist ihm dabei in guter Erinnerung geblieben: „Das war eine tolle Zeit und hat immer Spaß gemacht.“

Darüber hinaus hat er als VHS-Dozent Selbstverteidigungskurse für Mädchen und Frauen angeboten. Ohne die Unterstützung seiner Ehefrau, die fast immer am Mattenrand steht und auch zu Turnieren mitfährt, sei das alles nicht möglich gewesen, ist der 72-Jährige überzeugt.

In Zukunft will er jedoch kürzertreten und mehr für sich selbst tun. Schöne Urlaubsreisen nach Bayern, an die Nord- und Ostsee zählen dazu. Außerdem liebt das Paar Flusskreuzfahrten, Radtouren und lange Spaziergänge. Veronika Tscheschlog hat vor Jahren die Porzellanmalerei für sich entdeckt und kann sich stundenlang fürs Puzzeln begeistern.

„Langeweile haben wir keine“, versichert die Rentnerin. Die Arbeit im Haushalt wird geteilt, wobei auch der Mann mitunter am Herd steht. „Frikadellen und Schnitzel aller Art sind meine Spezialität“, betont er.

Wertvolle Erfahrungen fürs Leben hat Veronika Tscheschlog mit ihrem Ehrenamt beim Besuchsdienst des Altenzentrums Johannesstift und als Trauerbegleiterin in der Hospizarbeit gesammelt. Am liebsten verbringen die Großeltern aber Zeit mit ihrer neunjährigen Enkelin.

Ihr Rezept für eine beständige und glückliche Ehe ist das Ausdiskutieren von Meinungsverschiedenheiten auf Augenhöhe. „Man muss seinen Gegenüber respektieren und ausreden lassen“, rät Veronika Tscheschlog. Mit dieser Strategie hat das Ehepaar alle Höhen und Tiefen gemeistert. „Was sollen wir uns noch wünschen, außer, dass wir gesund bleiben und noch viel zusammen machen können? – ansonsten sind wir wunschlos glücklich“, sagen die Jubilare übereinstimmend.

Die nächsten gemeinsamen Aktivitäten sind bereits geplant: Im Juni geht es mit den Rädern nach Bayern an den Chiemsee, und im nächsten Jahr steht eine Nordkap-Tour auf dem Programm.

Privates

Sport: Seit 1999 besitzt Eddy Tscheschlog die Trainerlizenz für Menschen mit Behinderung, seit 2004 gibt es beim JC Mifune eine inklusive Judo-Trainingsgruppe – darunter auch Sportler mit geistiger Behinderung und Down-Syndrom sowie Autisten.

Auszeichnung: Im Dezember 2018 wurde er beim Jahres-Abschluss-Training der ID-Judoka in Leverkusen für seinen Einsatz im Behindertensport mit dem 4. Dan ausgezeichnet.