Zukunft Jugend zufrieden mit Jugendleiter

Förderverein ist guter Dinge, mit seinen Aktionen Geld zu generieren.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die Corona-Jahre, in denen öffentliche Veranstaltungen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich waren, haben ein Loch in die Kassen vieler Vereine gerissen. So waren auch beim Förderverein „Zukunft Jugend“ der Evangelischen Kirchengemeinde die Ausgaben der vergangenen drei Jahre höher als die Einnahmen. Kassierer Thomas Böhm äußerte sich am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Gemeindezentrum Lindenberg dennoch zuversichtlich: „Da noch Puffer vorhanden sind, bin ich ganz entspannt. Aber wir müssen auch ordentlich Gas geben.“

Nachdem der Förderverein zur Unterstützung der Jugend der Kirchengemeinde noch im vorigen Jahr seine Daseinsberechtigung in Frage gestellt hatte, haben die Mitglieder mit der Besetzung der lange vakanten Jugendleiterstelle durch Leo Kleinhans seit November 2022 wieder ein Ziel vor Augen. Als Zuschuss zur Vollzeitstelle des Familienmanagers hat der Verein der Kirchengemeinde 20.000 Euro an Unterstützung pro Jahr zugesagt – und die müssen erst einmal verdient werden.

Das realisiert der Verein über Spenden, Mitgliedsbeiträge und vor allem mit den verschiedenen Aktionen, wie Pizza-Taxi und Mettwurst-Bingo. „Das Mettwurst-Bingo und der Kindersachen-Basar haben im Frühjahr schon stattgefunden und waren sehr erfolgreich“, berichtete Vorsitzender Michael Weber. Böhm fügte hinzu: „Die Aktionen sind ein immenser Baustein. Jede Veranstaltung bringt gutes Geld rein.“

Familienmanager: Schnittpunkt zwischen den Gemeinden

Die Arbeit, die dahintersteckt, muss jedoch auch bewältigt werden. Zurzeit hat „Zukunft Jugend“ 35 Mitglieder, wovon zehn sowie zwei Gäste vom Presbyterium aus Bergisch Born an der Jahreshauptversammlung teilgenommen hatten. Dort stellte der neue Familienmanager einen Schnittpunkt zwischen beiden Gemeinden dar.

Wie gut sich Leo Kleinhans bereits in das Gemeindeleben und die Jugendarbeit integriert hat, berichtete Torsten Kanitz als Mitglied des Presbyteriums und Vorsitzender des Jugendausschusses: „Er unterstützt die Jugendschar-Arbeit, hat eine eigene Gruppe ‚Thank God – it‘s Friday‘ ins Leben gerufen und wird ein Programm zum Gemeindefest anbieten“, nannte er einige Beispiele.

Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden Vorsitzender Michael Weber, Kassierer Thomas Böhm und die Beisitzer Hannah Weber, Jürgen Dinstühler und Tobias Heyer wiedergewählt. Neue zweite Vorsitzende ist Daniela Jaeger, die den Posten von Frauke Walder übernimmt.

Weitere Termine stehen auch schon fest: Für Freitag, 18. August, lädt „Zukunft Jugend“ zum nächsten Mettwurst-Bingo ein, am 14. Oktober startet die Pizza-Aktion, am 28. Oktober ist dann „Tanz am Berg“ und am 4. November schließlich folgt der zweite Baby- und Kindersachen-Basar des Jahres im Gemeindezentrum Lindenberg. Mit diesen Veranstaltungen und der Präsenz in der Öffentlichkeit möchte der Verein zudem um Spenden und auch um neue Mitglieder werben.