Zuhörer tauchen ab in die Welt der Südstaaten

Die Rambling Men Band gibt am Samstag, 3. Juni, ein Konzert im Kultur-Haus Zach

Hückeswagen. Authentisch, rockig – so präsentiert sich am Samstag, 3. Juni, die Rambling Men Band im Kultur-Haus Zach. Bei dem Konzert mit Blues und Rock werden auch emotionale Songs im Stil der großen Southern-Rock-Idole wieder aufleben, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Die Band hat sich im Mai 2019 zusammengefunden, um Rockin´-Blues-Musik mit starkem Südstaateneinfluss zu spielen. Das Programm enthält Klassiker des Genres, wie von Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band sowie Social Distortion, wird aber auch um eigene Stücke erweitert. „Kennzeichnend für die Band ist ehrliche und leidenschaftliche Rockmusik mit gewollter Nähe zum Hardrock“, betont Noppenberger. Typisch für die Musik, ist die direkte Lebensnähe in den Aussagen.

Alle Musiker leben im Bergischen. Sänger Torsten Mörchen interpretiert die Songs authentisch. Oliver Koch am Schlagzeug liefert die verlässliche Basis für Peter Ehhalt am Bass sowie Jens Nannen und Stefan Lenzer an den Gitarren. Der Sound wird durch Peter Theisen an der Hammond-Orgel und am Piano komplettiert. Lenzer war auf der Suche nach gleichgesinnten Musikern. „Die zufällige Bekanntschaft mit Nannen, der ähnliche musikalische Ideen hatte, ließ es zu, die Idee wahr werden zu lassen“, berichtet Noppenberger. Der Bandname lehnt sich an den Songtitel „Ramblin‘ Man“ der Allman Brothers Band an und spiegelt die hohe Reisetätigkeit der meisten Mitglieder wieder.

Karten zum Preis von 12f Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 15 Euro. büba



Samstag, 3. Juni, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Island-straße 5-7